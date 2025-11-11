Kulcsemberük nélkül a magyar válogatott ellen az örmények

Örményország mind a négy 2025-ös világbajnoki selejtezőjén kezdett, és összesen negyedórára cserélte le Egise Melikjan szövetségi kapitány a Rubin Kazany középpályását, Ugochukwu Iwut.

A válogatott alapembere azonban megsérült a hétvégén az orosz bajnokság 15. fordulójában a Pari otthonában, s mint kiderült, a Magyarország és Portugália elleni összecsapásokat ki kell hagynia. Hatalmas veszteség ez az örmény válogatottnak, helyét a Sportaran nevű hazai portál szerint Karen Muradjan, az Ararat vagy Narek Agaszarjan, az Urartu középpályása veheti át.

Szintén a Sportaran gyűjtötte ki, hogy Melikjan csapata a negyedik legalacsonyabb átlagéletkorú az egész mezőnyben: a rangsort San Marino vezeti 24 évvel, második Gibraltár 24.9-cel, a harmadik Észak-Írország 25.1-gyel, az örmények holtversenyben következnek Bulgáriával (25.6), majd Észtország (25.7) és Grúzia (25.8) zárja az élmezőnyt. A listát vizsgálva egyértelmű, hogy a rosszabbul szereplő csapatok esetében hangoztatott „jöjjenek a fiatalok” közhely korántsem jelent megoldást a gondokra…

Van esély Bárány Donát játékára Az MTK ellen 3-0-ra elveszített találkozón sérülés miatt le kellett cserélni Bárány Donátot, a csatár a második félidő elején egy belépő után jelezte, nem tudja folytatni a játékot. A Loki játékosa bicegve, az orvosi stáb kíséretében hagyta el a pályát, de a jelek szerint nem akkora a baj, hogy ne tudna Marco Rossi rendelkezésére állni a válogatott előtt álló mérkőzéseken. A 25 esztendős támadó hétfőn a többiekhez hasonlóan ugyancsak megérkezett Telkibe, az első orvosi vizsgálatok alapján úgy tűnik, ott lehet az Örményország és Írország ellen készülő keretben. Hétfőn a csapat tagjai a konditeremben regeneráltak, Bárány Donát eközben az emeleten regeneráló feladatokat végzett, ha minden jól alakul, a keddi edzésen már labdába is rúghat.

A magyar válogatott kerete Örményország és Írország ellen

Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia)

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI

5. FORDULÓ

2025. november 13.

18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG

20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország

15.00: Portugália–Örményország