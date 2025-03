Mahir Saglik nem félti a törököket: Magyarország fantasztikus, de…

SÁL, SAPKA, NAGYKABÁT – a lehető legrosszabb arcát mutatta Isztambul kedden. Zuhogó eső és hideg fogadta a török nagyvárosba érkezőket, márpedig a Turkish Airlines délelőtti gépén már többen is helyet foglaltak a magyar válogatott melegítőjében. A városnézés azonban alighanem elmaradt, az okostelefon szerdára nem jósolt esőt, csak nagyon erős szelet (köszönjük szépen), de csütörtökön már ismét esik az előrejelzések szerint.

Az persze nem volt meglepő, hogy a válogatott mérkőzésnek két nappal az összecsapás előtt még nem volt semmiféle előjele. A helyi sporttelevízióban a török bajnokság legutóbbi fordulója volt a téma kedden, a nemzeti csapatról szó sem esett. A stúdióban azt latolgatták, hogy a 62 pontos, egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Fenerbahce utolérheti-e még a listavezető, 71 pontos Galatasaray csapatát, és mindenkit az foglalkoztat, a Galata nigériai támadója, Victor Osimhen, a góllövőlista vezetője hol folytatja pályafutását.

Kesztyű, melegítőfelső – a török válogatott játékosai is télies, zordabb időjárásban edzettek kedden (Fotó: Getty Images)

„Áh, Szálái” – mondta a kebabos pultja előtt sorban álló úr, amikor megkérdezte, magyarok vagyunk-e. Megörültünk, hogy esetleg találtunk valakit, akit már a csütörtöki Nemzetek Ligája-rájátszás is érdekel, de gyorsan kiderült, van némi félreértés. A férfi elárulta, nagy Galata-rajongó, a Fenerbahce jelenlegi és korábbi játékosai hidegen hagyják, pedig az volt az érzésünk, a keretbe ismét bekerülő Szalai Attila a téma. De nem… Sallai Rolandot méltatta az ízletes hús mellé sült krumplit is rendelő drukker, és elnézést kért, ha nem jól ejtette ki a magyar támadó nevét – megnyugtattuk, hogy ha a Sporting Kansas légiósa, Sallói Dániel is a keret tagja lenne, akkor lenne csak igazán bajban. A félreértés tisztázását követően közölte, Szoboszlai Dominik nevével nagyon is tisztában van, sőt, azt gondolja, Gulácsi Péter áll majd a magyarok kapujában, előtte pedig egy szerinte nagyszerű védő, Willi Orbán játszik.

Emre Mor, a hajdani tinisztár, akit Vincenzo Montella újra felfedezett Emre Mor Különleges visszatérés a török nemzeti csapatban: Emre Mor meghívót kapott a magyarok elleni két NL-mérkőzésre. A futballista 2017 októberében játszott legutóbb a válogatottban, és a csaknem nyolcéves szünet rendkívül ritka, másnak az első osztályú pályafutása nem tart ilyen sokáig. Emre Mor különleges alakja a török futballnak: 1997 nyarán Koppenhága külvárosában született, tagja volt a dán korosztályos válogatottnak, 19 évesen lett a német Borussia Dortmund játékosa, 2017 nyarán a spanyol Celta Vigo vette meg, de karácsonyig egyszer játszott a kezdőben, késések és egyéb fegyelmezetlenségek miatt kitették a keretből. Folyamatosan kölcsönadták: megfordult a Galatasaray, az Olympiakosz és a Karagümrük csapatánál, utóbbiban játszott a legtöbbet. A Fenerbahce 2022-ben szerződtette, de 2024 tavaszán megint a Karagümrük vette kölcsön. A mostani bajnokságot is a Fenerben kezdte, de az isztambuliak megint nem számítottak rá, ezúttal az Eyüpspor vette kölcsön, és itt mintha hosszú évek után ismét magára talált volna: legutóbbi nyolc bajnokiján egy gól mellett négy gólpasszt adott, és ez már elég volt ahhoz, hogy Vincenzo Montella újra felfedezze az elfeledett tinisztárt. Aki idén már 28 éves lesz, és legutóbb 2017 októberében, egy finn–török vb-selejtezőn (2–2) játszott a nemzeti csapatban, akkor Cenk Tosunnak adott egy gólpasszt. Ő lehet a törökök titkos fegyvere?

E szurkolói jóslat beteljesülésére még várni kell, hiszen a magyar válogatott szerda délután érkezik Isztambulba, s az nem kérdés, nagykabátot is kell az utazóbőröndbe pakolni, a csapat az utóbbi időszak trendje szerint Telkiben edz, a találkozó helyszínén csak megnézi a Galatasaray stadionja, a Rams Park gyepszőnyegét.

S ha már a Galatasaray…

Fülünkbe jutott, hogy a 2016–2017-ben a Vasasban eredményesen futballozó Mahir Saglik a török rekordbajnok kötelékében dolgozik, a korábban többek között Wolfsburgban, Paderbornban, Bochumban és a St. Pauliban szereplő középcsatár az egyesület utánpótlásában a támadók technikai felkészítéséért felel, ám amikor az interjú szervezésébe kezdtünk, csakhamar kiderült, hogy hónapokkal ezelőtt eljött szertetett klubjától, és visszaköltözött Németországba, két kisgyerekének ugyanis nagy szüksége van rá otthon. Ugyan a személyes találkozó bánatunkra elmaradt, a beszélgetés létrejött. Az apropóját elsősorban az adta, hogy testközelből ismeri a Galatasarayban futballozó török válogatott labdarúgókat – Kaan Ayhant, Eren Elmalit, Abdülkerim Bardakcit, Ahmed Kutucut, Baris Alper Yilmazt és Yunus Akgünt.

„Jó néhány edzésen és mérkőzésen láttam őket, tisztában vagyok a képességeikkel – mondta lapunknak telefonon Mahir Saglik, aki csaknem két évet dolgozott a Galata kötelékében, 2024 végén intett búcsút kedvenc csapatának. – Ha már a csatárok technikai képzésével foglalkoztam, az ő értékelésükre örömmel vállalkozom. Baris Alper Yilmaz a pálya minden szegletében felbukkan, erénye, hogy sok poszton bevethető. Láttam már szárnyvédőként is futballozni, de természetesen a támadósorban érzi magát otthonosan. Példás a küzdőszelleme, igazi harcosnak tartom, aki mindig teljes odaadással küzd, és nemcsak a hozzáállásával, a képességeivel is kitűnik. Rendre megtalálja a védők mögötti üres területeket, jó érzékkel robban be a hátsó sor mögé és a labda nélküli játékban is hasznos, letámadásával össze tudja zavarni az ellenfelét. A válogatottban jellemzően középcsatárként, míg a török bajnokságban általában szélsőként kap szerepet – meg kell hagyni, bitang nehéz beférni a Galatasarayban a kilences posztján a csapatba, hiszen Victor Osimhent vagy Álvaro Moratát kell hozzá kiszorítani. Yunus Akgünt is remek játékosnak tartom, szélsőként kulcsjátékosa a Galatasaraynak. Mindig lehet rá számítani, nemcsak a gólszerzésben, az előkészítésben is jeleskedik, s a bajnokságban hat találata mellett nyolc gólpassza van. Ahmed Kutucuról már nem olyan jó a véleményem, szerintem nincs a török válogatott szintjén, de a jövőben elérheti, ha sokat fejlődik. A galatás védők közül Kaan Ayhant emelném ki mint fontos játékost, 30 évesen nem véletlenül viseli időnként Hakan Calhanoglu hiányában a csapatkapitányi karszalagot, azonban érződnek rajta az évek, megkopott a sebessége, néha belehibázik a játékba.”

Kívülről nem olyan félelmetes a Rams Park Stadion – no, de mi lesz majd odabent csütörtökön este? (Fotó: Szabó Miklós)

Még a kerethirdető sajtótájékoztatóján Marco Rossi is kiemelt néhány török labdarúgót, az olasz mester a Benficában szereplő duó, Orkun Kökcü és Kerem Aktürkoglu képességeit méltatta – utóbbi szeptemberben szerződött 12 millió euró ellenében a Galatasaraytól a Benficához. Találni némi párhuzamot a 26 éves csatár és a magyar válogatott első számú gólfelelőse, Varga Barnabás között: néhány évvel ezelőtt mindketten alacsonyabb osztályokban szerepeltek, Kerem Aktürkoglu 2020 szeptemberéig a helyi negyedosztályban bontogatta szárnyait, míg Varga Barnabás az osztrák amatőr futballban tengődött.

„Álomszerű a pályafutása, elképesztő, honnan hová jutott – mondta Aktürkogluról Mahir Saglik. – Fantasztikus labdarúgónak tartom, a Galatasarayban és a Benficában is bizonyította, képes nyakába venni a csapatot. Az amatőr futballból hozza magával a hozzáállását, nem gondolja túl a helyzeteket, egyszerűen futballozik. Sikerei ellenére nincs elszállva magától, megmaradt annak a srácnak, aki volt. Óriásit fejlődött a játéka az utóbbi években, de elsősorban a szorgalmának köszönheti, hogy topszintre ért. Eljátszva a gondolattal: ha én lennék a török válogatott szövetségi kapitánya, valószínűleg a bal szélen játszatnám Magyarország ellen, a jobb oldalra a Juventusban kibontakozó Kenan Yildizt vezényelném, Baris Alper Yilmazt pedig feltolnám éknek. A legégetőbb kérdés jelenleg az, ki pótolja a sárga lapjai miatt eltiltott Arda Gülert az isztambuli meccsen. Ezt a problémát Yunus Akgün szerepeltetésével oldanám meg. Végignézve a névsort, nem semmi, mennyi tehetséges játékosa van Törökországnak, minden poszton akadnak jó képességű futballistáink, van kikből válogatni. Ígéretes generáció van kibontakozóban, jó nézni, ahogyan a topcsapatokban pallérozódó srácaink fejlődnek. Biztos vagyok benne, hogy szép jövő előtt áll a futballunk.”

Szép jövő ide vagy oda, jó kérdés, hogy a szépreményű csapat mire megy a Nemzetek Ligája-párharcban Magyarországgal, az összecsapás tétje ugyanis nem kevesebb, mint hogy ki szerepelhet a következő kiírásban az A-ligában a világ elitjének tagjaként.

„Kiélezett párharc vár ránk, hiszen Magyarországot is fantasztikus csapatnak tartom, amelyik az évek során összeért, ügyes futballistákat vonultat fel. Meg kell szenvednünk a feljutásért, mindkét válogatottnak meggyűlik a baja a másikkal, de érzésem szerint ha a török csapat kihozza magából, ami benne rejlik és meglovagolja a szurkolói támogatást, az A-liga tagja lesz.”