A Rizespor vezetőedzője: Törökországnak Szoboszlai Dominikra kell leginkább figyelnie

– Közeledünk a Magyarország–Törökország NL-osztályozóhoz: hogy látja az esélyeket?

– Nincs egyértelmű favorit ebben a párharcban – mondta lapunknak adott exkluzív interjújában Ilhan Palut, a Mocsi Attilát is foglalkoztató Rizespor 48 éves vezetőedzője. – Sok mindenen múlhat a győztes kiléte, de a játékosok koncentrációja és az aznapi formája döntő lehet. Mindkét együttesre kőkemény összecsapások várnak.

– Az első mérkőzést Isztambulban rendezik: nagyon nehéz dolga lesz a magyaroknak a frenetikus hangulatban?

– Valószínűleg sokszor látta már ön is, hogyan viszonyulnak a török szurkolók a futballhoz – számukra ez egy életforma. Különösen akkor, ha a válogatottról van szó, ilyenkor az érzelmeik a legmagasabb szintre emelkednek. Igen, a török drukkerek csalódottak voltak, hogy a csapat nem jutott fel egyenes ágon az A-ligába és rájátszásra kényszerül, de az isztambuli mérkőzésre ismét motiváltak lesznek. Pokoli hangulatot fognak teremteni, ami nem lesz kényelmes a magyarok számára. Láttunk már arra példát, hogy a vendég csapatok a meccsek elején igencsak nehezen tudtak alkalmazkodni a légkörhöz, ha pedig a válogatott át tudja venni a drukkerek lelkesedését, akkor elképesztő szinergia alakulhat ki. Ha így lesz, nem vár könnyű este Magyarországra.

– Törökországban örülnek, hogy Magyarországot kapták az osztályozón?

– Akik racionálisan közelítik meg a futballt, pontosan tisztában vannak vele, hogy a magyarok elleni párharc nem lesz könnyű. Sőt… A törökök bíznak benne, hogy a nemzeti csapat képes megnyerni a párharcot, de tudják, hogy kifejezetten nehéz lesz. Nagyon tiszteljük Magyarországot, és pontosan tudjuk, hogy mindkét mérkőzésen maximális koncentrációra és erőfeszítésre lesz szükség. Egyáltalán nem azzal a mentalitással várjuk a meccset, hogy „úgyis nyerünk”, de ugyanakkor nem is aggódunk. A szurkolók optimistán, izgatottan és reménykedve várják a találkozókat. De hangsúlyozom még egyszer, Törökországban mindenki tisztában van vele, hogy remek csapata van Magyarországnak és nem lesz könnyű ez a párharc.

– Vincenzo Montella szövetségi kapitány rengeteg kritikát kap Törökországban azért, mert elszalasztotta az esélyt, és nem juttatta fel egyenes ágon a csapatot az A-ligába – pedig megvolt az esély. Ha a magyarok győznek, meneszthetik a kispadról?

– Montella nagyszerű munkát végezve kijuttatta a válogatottat a németországi Eb-re, majd nagy potenciállal rendelkező csapatot épített, amely remekül teljesített a kontinenstornán. Akkor a negyeddöntőben közel voltunk a továbbjutáshoz, ám az európai elithez tartozó Hollandia kiejtett minket. Az Európa-bajnokság után talán nem koncentráltunk eléggé néhány Nemzetek Ligája-meccsen, illetve nehezen alkalmazkodtunk egyes pályák minőségéhez – így rájátszást kell ívnunk az A-ligáért. Visszatérve a kérdésre, a futballban a kritika elkerülhetetlen. Ahogy minden edző, úgy Montella is kap dicséretet és kritikát is, azonban szerintem jó munkát végez a válogatottnál. Teljesen felesleges arról beszélni, hogy távoznia kellene-e vagy sem, most arra kell összpontosítani, hogy sikerrel vegyük a magyarok elleni mérkőzéseket, de… Ha rosszul alakulnak a dolgok, akkor biztosan ismét felerősödnek a kritikák. Ez esetben fogalmam sincs, hogy mi történne…

– Térjünk rá a török válogatottra: mi az erőssége?

– A jelenlegi török generáció sok kiváló képességű fiatal játékosból tevődik össze, erős csapat. Fiatal koruk ellenére ezek a futballisták már jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek mind klub-, mind válogatott szinten. Egy jó napot kifogó török csapat nemcsak Magyarország számára lehet kemény ellenfél, hanem számos más európai válogatottnak is. Magyarország szempontjából nézve Törökország egy nagyon erős generációt fogott ki.

– Mit gondol Magyarországról?

– Az együttest már elég régóta Marco Rossi irányítja, ezalatt kialakult egy stabil és jól működő játékrendszer. Kifejezetten fegyelmezett játékot játszik, és több nemzetközi tapasztalattal rendelkező futballista is van a keretben, közülük kiemelkedik Szoboszlai Dominik. Magyarország egyáltalán nem könnyű ellenfél Törökország számára, hanem komoly kihívó.

– Ha már Szoboszlai Dominikot említette: a Liverpool futballistája kiváló formában van, sokak szerint akár el is döntheti a párharcot.

– Ő egy olyan bajnokságban játszik, amelyet hétről-hétre mindannyian figyelemmel követünk, ráadásul annak egyik topcsapatában szerepel. Napról-napra fejlődik, elképesztő tempóban futballozik, mind védekezésben, mind támadásban hozzájárul csapata játékához, és egyre hatékonyabb a kapu előtt. Egyértelműen a magyar válogatott kulcsfigurája, akire különösen oda kell figyelni, de… Magyarország ereje nem az egyénekben rejlik, hanem inkább a jól működő rendszerben, a csapatszellemben és a taktikában. Ennek ellenére Szoboszlai Dominik az, akire Törökországnak a leginkább fel kell készülnie.

– A Süper Ligben két magyar labdarúgó is szerepel, Sallai Roland a Galatasarayban, míg Mocsi Attila az ön kezei alatt, a Rizesporban játszik. Kezdjük utóbbival: meglepi, hogy rendre nem kap meghívót a válogatottba?

– A szövetségi kapitányok rendre sok kérdést kapnak a keret kialakításával kapcsolatban, nyilván ez az egyik legvitatottabb terület. Én már több mint másfél éve dolgozom együtt Mocsi Attilával, aki az NB I-ből érkezett a Süper Ligbe, s folyamatosan fejlődik taktikailag és fizikailag is. Magyarország három belső védős rendszerben játszik, ezt figyelve az a véleményem, hogy Attilának legalább a keretben ott lenne a helye. Gyors, erős, kemény a párharcokban, a koncentrációja remek, illetve jó a labdakihozatalokban is. Természetesen tiszteletben tartom Marco Rossi döntését, ám szerintem Mocsi Attila hozzá tudna járulni a magyar válogatott sikereihez.

– Sallai Roland a magyar válogatott egyik legjobbja, természetesen most is ott van a keretben.

– Sallai Roland Törökország egyik legnagyobb klubjában szerepel, láttunk már tőle remek teljesítményt, de a Galatasarayban a szurkolók elvárása nagyobb annál, amit eddig mutatott. Tehetséges, jó és szorgalmas játékosnak látom, de többet várnak tőle, például a gólok terén. Ennek ellenére jó formában van, nagyszerű képességei vannak, és kétségtelenül ő az a játékos, akire Szoboszlai Dominik mellett mindenképpen figyelni kell.

– Végezetül beszéljünk csapatáról, a Rizesporról is: az együttes jelenleg a tabella középmezőnyében helyezkedik el: mit tűzött ki célul?

– Az előző idényben feljutó csapatként teljesen új együttest építettünk – ekkor érkezett Mocsi Attila is. Akkor sikeres időszakot éltünk meg az évad nagy részében, de az utolsó néhány meccsen elveszítettük a ritmusunkat. Most kiegyensúlyozottabb csapatot akartunk kialakítani, időnként meg is mutattuk a minőséget, ám akadtak nehézségeink. Összességében a csapat bizonyos időszakokban jól teljesített, de a következetesség fenntartása kihívást jelentett számunkra. Még van idő a szezon végéig, és célunk, hogy stabilan fejezzük be a bajnokságot. Nem szeretnék konkrét helyezést kitűzni, a legfontosabb, hogy mindig a következő mérkőzésre koncentráljunk.