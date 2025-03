Szoboszlai Dominik: Szeretnénk olyan játékkal ünnepelni, amire mindenki szívesen emlékszik vissza

Berkesi Judit első kérdése az volt, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya mennyire tudja most elengedni azt a csalódottságot, ami a Liverpool elmúlt heti szereplése miatt benne van, hiszen a Mersey-parti csapat elbúcsúzott a BL-től a PSG-vel szemben, majd elveszítette a Newcastle elleni Ligakupa-döntőt.

„Igen, az előző hetünk nem úgy sikerült, ahogy azt elterveztük és ahogy én is elképzeltem. Muszáj elengednem, nem szeretném az én negatív élményeimet ide behozni, de ezzel szerintem mindenki így van, hogy szétválasztja a klubcsapatot és a válogatottat, és arra koncentrál, hogy a nemzeti csapatban nyújtson jó teljesítményt – közölte Szoboszlai Dominik, majd arra felelt, hogy élete formájában van-e jelenleg. – Nehéz ezt megmondani. Jó formában vagyok testileg és lelkileg is, egy-két nehézséggel – de azt majd kezeljük –, úgyhogy kész vagyok segíteni a csapatnak, kész vagyok, hogy két olyan mérkőzést játsszunk, melyeken nem csak a küzdés látszik majd rajtunk.”

Szóba került, hogy nincs könnyű dolga Marco Rossinak, hiszen gyakorlatilag két napja van felkészíteni a magyar csapatot a törökök elleni párharcra, mivel azok, akik még vasárnap pályára léptek, hétfőn nem edzettek. A válogatott tagjai négy hónap után találkoztak újra, és több új játékos is van a keretben, de ez a középpályás szerint nem jelent gondot.

„A közösség mindig rendben volt, mindig rendben is lesz, akkor is, ha jönnek új játékosok. Ugyanúgy fogadjuk őket, mintha mindig is itt lettek volna – szerintem, de ha nem így érzik, szóljanak, nyugodtan változtatunk rajta, ám gondolom, mindenki boldogan jön ide – ezt követően Szoboszlai arról beszélt, mit jelent a csapatnak Magyarország 1000. válogatott összecsapása. – Természetesen ez mérföldkő a válogatott történetében, ezer mérkőzés nem kevés. Szeretnénk olyan játékkal ünnepelni, amire mindenki szívesen emlékszik majd vissza.”

A Törökország elleni osztályozó azért is különleges lesz, mivel legutóbb tíz éve, a Norvégia elleni Eb-pótselejtező során játszott oda-visszavágós párharcot a válogatott, így a csapatkapitány szerint teljesen máshogy kell kezelni, mintha csak egy 90 perces találkozóról lenne szó: „Ésszel kell felkészülni a törökökre, és beleállni az ottani meccsbe. Ott még nem kell belemenni adok-kapokba, mert még lesz egy visszavágó, és figyelembe kell vennünk azt is. Ez összetett, száznyolcvan perc alatt dől el, hogy ki szerepelhet majd az A-divízióban.”

A 24 éves játékos eddig kétszer lépett pályára a törökök ellen, s mindkét alkalommal (győztes) gólt szerzett, 2020-ban a Nemzetek Ligájában bombagólt lőtt a 80. percben szabadrúgásból, míg tavaly tizenegyesből vette be a kaput felkészülési mérkőzésen. Reméli, a kettőből az egyiket ismét meg tudja majd valósítani, de az egész csapat kell ahhoz, hogy a válogatott jó eredményt érjen el Isztambulban.

A párharc első felvonását csütörtökön rendezik meg 18 órától, majd vasárnap jön a visszavágó a Puskás Arénában, szintén 18 órai kezdettel.

A MAGYAR VÁLOGATOTT TÖRÖKORSZÁG ELLEN KÉSZÜLŐ KERETE

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Hegyi Krisztián (Debreceni VSC), Szappanos Péter (Paksi FC)

Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Kecskeméti TE), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Standard Liege – Belgium)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Nikitscher Tamás (Real Valladolid – Spanyolország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vécsei Bálint (Paksi FC)

Támadók: Csoboth Kevin (FC St. Gallen – Svájc), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szabó Levente (Eintracht Braunschweig – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi

A TÖRÖK VÁLOGATOTT MAGYARORSZÁG ELLEN KÉSZÜLŐ KERETE

Kapusok: Berke Özer (Eyüpspor), Mert Günok (Besiktas), Muhammed Sengezer (Basaksehir), Ugurcan Cakir (Trabzonspor)

Védők: Abdülkerim Bardakci (Galatasaray), Eren Elmali (Galatasaray), Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topcu (Besiktas), Merih Demiral (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), Mert Müldür (Fenerbahce), Yusuf Akcicek (Fenerbahce), Samet Akaydin (Fenerbahce), Taha Sahin (Caykur Rizespor)

Középpályások: Atakan Karazor (Stuttgart – Németország), Demir Ege Tiknaz (Rio Ave – Portugália), Hakan Calhanoglu (Internazionale – Olaszország), Ismail Yüksek (Fenerbahce), Orkun Kökcü (Benfica – Portugália), Salih Özcan (Borussia Dortmund – Németország)

Támadók: Ahmet Kutucu (Galatasaray), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid – Spanyolország), Can Uzun (Eintracht Frankfurt – Németország), Deniz Gül (Porto – Portugália), Emre Mor (Eyüpspor), Irfan Can Kahveci (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Kenan Yildiz (Juventus – Olaszország), Kerem Aktürkoglu (Benfica – Portugália)

Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella

A MAGYAR VÁLOGATOTT 2025-ÖS PROGRAMJA

A/B-LIGA OSZTÁLYOZÓ

Március 20., 18.00: Törökország–Magyarország

Március 23., 18.00: Magyarország–Törökország

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Június 6., 19.30: Magyarország–Svédország

Június 10.: Azerbajdzsán–Magyarország

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

Szeptember 6., 20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., 20.45: Magyarország–Portugália/Dánia

Október 11., 18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., 20.45: Portugália/Dánia–Magyarország

November 13., 18.00: Örményország–Magyarország

November 16., 15.00: Magyarország–Írország