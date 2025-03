A magyar futsalválogatott kikapott Norvégiában, már csak matematikai esélye van az első helyre

A magyar futsalválogatott pénteken hazai pályán 4–0-ra verte a norvégokat, de idegenben is győzni kellett (volna) a skandinávok ellen, hogy a másodiknál rosszabb helyen már ne zárhassuk a csoportot és így továbbra is megmaradjon az esély az Eb-részvétel egyenes ági kiharcolására, vagyis a csoport első helyének megszerzésére.

Sergio Mullor szövetségi kapitány azonban ezúttal nem számíthatott Alasztics Marcellra, a kapusnak hamarosan megszülethet az első gyermeke, emellett többen is betegséggel bajlódtak, Rafinha pedig összeszedett egy kisebb sérülést.

A 17. percig kellett várni a mérkőzés első góljára, akkor egy jobbról bepasszolt labdára Eirik Valla Dönnem érkezett, és a kapust megelőzve a bal felső sarokba lőtt. Bő fél perccel később a félpályánál szereztek labdát a norvégok, Tobias Schjetne passzolt Lars Röttingsneshez, aki közelről a kapuba perdített. Ám gyorsan jött a szépítés, egy sarokkal továbbtett labda után Bencsik Roland szépen emelt a hosszú sarokba. 2–1-es norvég vezetéssel vonultak félidőre a csapatok.

A második játékrészt nem kezdte jól a magyar válogatott, egy sarokrúgás után Magnus Valstad Johansen sarokkal volt eredményes. Pál Patrik ismét egyre csökkentette a hátrányt, az elcsúszó embere mellett elvitte a labdát, majd kilőtte a rövid sarkot.

A 29. percben Norvégia megszerezte a negyedik gólját is, Schjetnének csak bele kellett tennie a lábát egy kapu elé érkező kemény labdába, ezzel kialakította a 4–2-es végeredményt. Szlovénia továbbra is százszázalékos, miután kedden 5–1-re legyőzte a pont nélkül álló Montenegrót. A magyar válogatottnak a norvégiai vereség után csupán matematikai esélye maradt az első hely kiharcolására. A mieinknek és Norvégiának is hat pontja van, de az egymás elleni eredmény nekünk kedvez. A második helyezettek rangsorában viszont mindössze a 10. helyen áll a magyar válogatott, és az első nyolc jut tovább, de van olyan csoport, amely már véget ért.

FUTSAL, EB-SELEJTEZŐ

Norvégia–Magyarország 4–2 (2–1)

Magyarország: Faragó Ádám – Hadházi Sándor, Pál Patrik, Szentes-Bíró Tamás, Dróth Zoltán

Cserék: Spandler Mátyás, Dorogi Benjámin, Kajtár Mátyás, Szabó Lajos, Rábl János, Szalmás Zoltán, Suscsák Máté, Bencsik Roland, Rutai Balázs

Gólszerzők: Dönnem 16., Röttingsnes 17., M. Johansen 23., Schjetne 29., ill. Bencsik 17., Pál 26.