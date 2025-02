Női labdarúgás: Fehéroroszország ellen kezd a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában

A válogatott február 17-én Telkiben kezdi meg a felkészülést, majd 21-én 20 órakor a szerbiai Loznicában találkozik első Nemzetek Ligája-mérkőzésén Fehéroroszországgal (mivel az UEFA döntése alapján a fehéroroszok nem játszhatnak otthon nemzetközi mérkőzéseket, így a találkozót egy harmadik ország, ez esetben Szerbia rendezi). Szarvas Alexandra együttese ezt követően, február 25-én 18 órakor Finnországot fogadja az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

A kerettagok közül a napokban váltott klubot Lauren Brzykcy és Csányi Diána. A válogatott kapus a svéd bajnokságon belül talált új csapatot: a Vittsjö GIK együttesétől a tabellán jelenleg négy hellyel előrébb álló Pitea IF-hez szerződött, Csányi Diána pedig Svájcból tért haza korábbi csapatához, a Simple Női Liga jelenlegi negyedikjéhez, az MTK Budapesthez.

„A keretben van egy-két változás, vannak visszatérők, akik a máltai edzőtáborban különböző okok miatt nem tudtak részt venni, de olyan is van, aki hosszú idő után most kikerült a csapatból. Mindenki előtt nyitva áll a válogatott kapuja. Többször említettem már, hogy a kemény, kitartó munka és a megfelelő mentalitás mindennek az alapja. Két kemény mérkőzés vár ránk, de ahhoz, hogy megőrizzük a B-ligás tagságunkat – márpedig ezt abszolút célként tűztük ki –, ezen a két meccsen pontokat kell szereznünk. Mindenképpen szeretnénk, hogy az eddigi belefektetett munka végre eredményekben is megmutatkozzon” – nyilatkozta Szarvas Alexandra szövetségi kapitány az MLSZ hivatalos honlapján.

Amennyiben válogatottunk csoportelsőként végez a B-ligában, feljut az A-ligába, ha csoportmásodik lesz, egy A-ligás harmadik helyezett ellen harcolhatja ki a feljutást. A B-ligás csoportok két legrosszabbul teljesítő harmadik helyezettje és valamennyi negyedik helyezett kiesik a C-ligába.

Az M4 Sport mindkét összecsapást élőben közvetíti. A Finnország elleni találkozóra a meccsjegy.mlsz.hu oldalon lehet jegyet vásárolni 1500 forintos egységáron.

A magyar válogatott mérkőzései

Február 21.: Fehéroroszország–Magyarország 20.00 (Stadion Lagator)

Február 25.: Magyarország–Finnország 18.00 (Új Hidegkuti Nándor Stadion)

A női A-válogatott kerete

Kapusok

Lauren Brzykcy (Pitea IF)

Pongrácz Ágnes (Puskás Akadémia FC)

Schildkraut Fruzsina (Budapest Honvéd FC)

Védők

Fördős Beatrix (FC Internazionale Milano)

Kovács Laura (ETO FC Győr)

Nagy Virág (SV Meppen)

Németh Diána (VfL Wolfsburg)

Németh Hanna (SV Werder Bremen)

Öreg Cintia (ETO FC Győr)

Turányi Lilla (Bayer 04 Leverkusen)

Középpályások

Csányi Diána (MTK Budapest FC)

Csiszár Henrietta (FC Internazionale Milano)

Fenyvesi Evelin (FTC-Telekom)

Mészáros Cecília (MTK Budapest FC)

Nagy Fanni (ETO FC Győr)

Papp Luca (VfL Wolfsburg)

Szabó Viktória (FC Zürich)

Zeller Dóra (1. FC Köln)

Támadók

Csiki Anna (Tottenham Hotspur FC)

Nagy Viktória (FTC-Telekom)

Pápai Emőke (SV Werder Bremen)

Pusztai Sára (OH Leuven)

Siklér Kinga (MTK Budapest FC)