Csoboth Kevin Skócia elleni gólja az Év sportpillanata

Csoboth Kevin Skócia elleni találata mellett még két pillanat maradt versenyben az elismerésért: Illés Fanni nyilatkozata a paralimpiai ezüstérme megszerzése után, valamint a magyar és a német női kajakpáros összeölelkezése az olimpiai holtversenyük kihirdetése után.

A 2024-es gálán taroltak a futballisták, akkor Szoboszlai Dominik, Marco Rossi és a férfi labdarúgó-válogatott is megnyerte saját kategóriáját. Ehhez képest az idén egyetlen focistának volt esélye győzni, Csoboth Kevinnek, aki be is húzta az Év sportpillanatáért járó díjat, felejthetetlen, skótoknak lőtt 100. perces gólja miatt. Csoboth emlékezetes sportpillanatáért a díjat a korábbi labdarúgó, a legendás csehszlovák Antonín Panenka és az MTVA vezérigazgatója, Papp Dániel adta át.

„Óriási megtiszteltetés elnyerni ezt a díjat, köszönöm a szavazatokat, és gratulálok az összes kategória összes jelöltjének, különleges érzés köztük lenni. Az Eb-n megkaptam a választ arra a gyermekkori kérdésemre, milyen nagyszerű érzés a magyar válogatott tagjának lenni. A gólt én lőttem, de csapat nélkül nincs siker. Hajrá, Magyarország! Hajrá, magyarok!” – mondta Csoboth.