Válogatott: olvasóinktól is Dibusz Dénes kapta a legjobb osztályzatot

Összesen 7082-en értékelték a mieink teljesítményét. Dibusz Dénes játékát a legtöbben 8-asra osztályozták, de kapott magasabb osztályzatot is (mindenkinél azt az érdemjegyet vettük figyelembe, amire a legtöbben voksoltak, de annál voltak magasabb és alacsonyabb osztályzatok is). Az az értékelések fényében is megállapítható, a Ferencváros kapusa sokat tett azért, hogy négy kapott góllal „megússzuk” az amszterdami meccset.

A kezdőcsapatból a legtöbben, heten közepesnek mondható, ötös értékelést kaptak a legtöbb szavazótól. Ennél eggyel rosszabb, négyes osztályzatot a kezdőcsapatból hárman kaptak, Nagy Zsolt, Nikitscher Tamás és Schäfer András. A cserék közül a 30 percre beszálló Szabó Leventére lehetett voksolni, akit a többség szintén négyesre értékelt.

OLVASÓINK ÉRTÉKELÉSE

Dibusz Dénes 8 (1784 szavazat, 25.2%)

Balogh Botond 5 (1757, 25.8%)

Willli Orbán 5 (1790, 25.3%)

Dárdai Márton 5 (1764, 24.9%)

Loic Nego 5 (1647, 23.3%)

Nikitscher Tamás 4 (1570, 22.2%)

Schäfer András 4 (1567, 22%)

Nagy Zsolt 4 (1583, 22.4%)

Szoboszlai Dominik 5 (1286, 18.2%)

Sallai Roland 5 (1774, 25%)

Varga Barnabás 5 (1637, 23.1)

Csere:

Szabó Levente 4 (1520, 21.5%)



NEMZETEK LIGÁJA

5. FORDULÓ

A-LIGA

3. CSOPORT

Hollandia–Magyarország 4–0 (2–0)

Amszterdam, Johan Cruijff ArenA. Vezette: Gil Manzano (spanyol)

HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, J. Timber (Hato, 68.) – Gravenberch (Wieffer, 79.), Reijnders, F. de Jong (T. Koopmeiners, 68.) – Malen (Frimpong, 84.), Weghorst, Gakpo (N. Lang, 79.). Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Balogh B., Orbán, Dárdai M. – Nego (Gera D., 75.), Nikitscher, Schäfer (Nagy Á., 74.), Nagy Zs. – Sallai (Csoboth, 80.), Varga B. (Szabó L., 60.), Szoboszlai. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Weghorst (21. – 11-esből), Gakpo (45+12. – 11-esből), Dumfries (64.), T. Koopmeiners (85.)