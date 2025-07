Robbie Keane: Nem kényelmesedhetünk el az előny tudatában

Dibusz Dénes a 99. nemzetközi kupamérkőzésére készül (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert) – Kilencvenkilencedik nemzetközi kupamérkőzésére készülhet. A cél egyértelmű, a századikat a Bajnokok Ligájában ünnepelni?!

– Nem tudtam róla, hogy ez lesz a kilencvenkilencedik, ez nagyon komoly szám. Örülök neki, hogy eljutottam idáig. Az elmúlt években a Fradival intenzíven lehetett gyűjtögetni a mérkőzéseket, csoportkörben is szerepeltünk, voltak benne tavaszi folytatások is. Bízom benne, hogy tovább tudom gyarapítani a mérkőzéseim számát, és egyértelműen az a célom, hogy ezt a Bajnokok Ligájában tegyem meg. – Az örmény rivális a hétvégén nem lépett pályára, míg önök az MTK ellen megkezdték a bajnoki idényt. Előny vagy hátrány ez?

– Eltérő programban készült a két csapat. Mi szombaton bajnoki mérkőzést játszottunk, míg az ellenfél a mostani összecsapásra tudott fókuszálni. Idény elején járunk, minden mérkőzés segítség számunkra, hogy formába lendüljünk. Az örményországi és az MTK elleni mérkőzés sem volt tökéletes, sok olyan dolog volt, amiben kell, és remélhetőleg tudunk is előrelépni. Nem bánom, hogy a hétvégén a bajnokságban pályára léptünk, a fejlődésünk szempontjából ez fontos volt. Újra láthattuk, mi működik jól és mi nem. – Az Európa-bajnoki selejtezőkben októberben Örményország ellen is pályára léphet, csapattársa, az örmény válogatott Edgar Szevikjannal téma volt már az a találkozó? Egyáltalán mi a véleménye róla?

– Edgar érdekes játékos. Első idényében fél évet töltött nálunk, fontos góljai voltak, aztán múlt nyáron úgy döntött, a több játéklehetőség reményében visszatér Moszkvába. Most újra bizonyította, hogy lehet rá számítani, jó bal lába van, kellően gyors, olyan szélső, aki nagy segítségünkre lehet. Óriási potenciál rejlik benne. A játéka kicsit érettebbé kell, hogy váljon. Edgar Szevikjannal nem érintettük még a válogatott találkozót, bőven odébb van még az örmények elleni októberi Eb-selejtező.