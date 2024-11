Dibusz messze kiemelkedett a mieink közül – NS-értékelés

DIBUSZ DÉNES – 7

Először a tizenegyesnél találkozott a labdával, rögtön utána nagy bravúrral védett. Ezt követően három-négy olyan védése volt, amely az ő szintjén kötelező, a kapott gólokkal együtt is messze ő volt a legjobb magyar.

BALOGH BOTOND – 4

Pontatlan passzokkal hívta fel magára a figyelmet, akaratos védekezéssel próbált javítani. Beledobta magát egy-két hazai lövési kísérletbe, de nem igazán ment neki a játék. A szünet után a biztonságra törekedett, gyenge teljesítményt nyújtott.

WILLI ORBÁN – 5

Gyorsan, még a kényszerszünet előtt összeszedett egy sárga lapot, emiatt óvatosabban folytatta. Több jó fejese kellett ahhoz, hogy elháruljon a veszély a kapunk előtt.

DÁRDAI MÁRTON – 5

A tőle megszokott hosszú labdákkal kezdett, a félidő közepén a kapu előtt keresztezett, ott remekül olvasta a játékot, ziccerben szerelt, majd a szünet után is a nagy holland helyzetben blokkolt.

LOIC NEGO – 5

Aktívan kezdett, sokszor megindult a vonal mellett, amikor helyzetbe került, pontatlanul adott középre, majd eltűnt a mezőnyben. Visszaesett, és elgondolkodtató, hogy nem volt hasznos a játéka...

NIKITSCHER TAMÁS – 4

Bátor labdaszerzéssel indított, de a kezére pattant a labda, és ezért tizenegyessel folytatódott a találkozó Szalai Ádám orvosi ellátása után. Sokszor lassúnak tűnt a valóban szélsebes holland fedezetek között.

SCHÄFER ANDRÁS – 5

Azonnal gólt szerezhetett volna, centikkel eltévesztette a kaput, de ez nem vette el a kedvét, harcosan, sokat futva futballozott, az akaratával, munkabírásával ezúttal sem volt gond.

NAGY ZSOLT – 5

Több jó beadással kezdte a mérkőzést, nagy harcot vívott a labdáért, megindult előre, de a szünet előtt rossz ütemben próbált szerelni, tizenegyest ítéltek ellene. Az 52. percben hatalmas mentést írtunk fel a neve mellé.

SALLAI ROLAND – 5

Könnyen egyenlíthetett volna, de a kapus kezébe fejelte a labdát. Egy rossz labdaátvétel miatt megsérült, percekig bicegett, a második félidőt egy lövéssel kezdte. Sokat kellett védekeznie, távolt volt a holland kaputól.

SZOBOSZLAI DOMINIK – 5

Az ötvenedik válogatott mérkőzésén rögtön nagy helyzetbe került, de az első félidő második felében nem nagyon lehetett észrevenni, a szünet után volt két finom passza, majd szépen adott be Sallai Roland elé.

VARGA BARNABÁS – 4

Nehéz mérkőzésen van túl: nagyon jól fejelő védőkkel kellett csatázni a levegőben, de nemcsak a hollandokkal küzdött, ahogy máskor is, most is veszekedett a játékvezetővel. Felőrlődött a védők között, nem volt váratlan a cseréje.

A cserék közül SZABÓ LEVENTE (5) újoncként mutathatta meg magát, és próbálta megtartani a labdát. NAGY ÁDÁM (–) és GERA DÁNIEL (–) a 75., míg CSOBOTH KEVIN (–) a 80. percben már nagy hátrányban érkezett, s az értékeléshez nem töltött elegendő időt a pályán.