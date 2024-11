A mi 11-ünk: az NS így küldené pályára a válogatottat Hollandia ellen

Dibusz Dénes: Gulácsi Péter hiányában (az RB Leipzig kapusa lemondta a szereplést az őszi NL-meccseken) egyértelműen első számú kapussá lépett elő. Formájára nem lehet panasz, és azzal sem lehet vádolni, hogy meccshiánnyal küzd.

Fiola Attila: A jobb oldali belső védő posztján az Olaszországban légióskodó Balogh Botond is szóba jöhet, ám az olyan éles mérkőzésen, mint amilyennek az amszterdami ígérkezik, rengeteget számíthat a rutin. A sárga lapot mi előre elkönyveljük Fiola Attilának.

Willi Orbán: A védekezés gyakorlatilag rajta múlik. Még akkor is, ha a hiba az ő játékában is benne van, de személyisége higgadtságot sugároz a körülötte játszóknak. Úgy tűnik, jó ideig nem lesz hozzá hasonló vezéregyéniség hátul, fontos láncszeme a válogatottnak.

Dárdai Márton: Bejátszotta magát a kezdőcsapatba. A bal oldali belső védő helyén Szalai Attila kiesésével űr keletkezett, ezt tölti be a Hertha futballistája. Láthattunk tőle jó és kevésbé jó megoldásokat, ám képességei alapján hosszú távon helye lehet a csapatban.

Bolla Bendegúz: Loic Nego visszatért sérüléséből, és Botka Endre is bevethető ebben a pozícióban, ám az Ausztriában futballozó légióst tennénk a védelem szélére. A bécsi Rapidban sem okoz csalódást, játékban van, egyre több az önbizalma.

Nikitscher Tamás: Noha kecskeméti klubcsapatával a bajnokság utolsó helyén áll, alighanem Amszterdamban sem marad ki a kezdőből, játéka alapján mi beraknánk. Erős, jó felépítésű, kifejezetten bátor középpályás.

Schäfer András: Nem kérdés, ott a helye a kezdőcsapatban. Rengeteget dolgozik a mezőnyben, támadásban is egyre kreatívabb, a rakkolósabb meccs talán kihozza a harcosabb énjét is.

Nagy Zsolt: Kerkez Milos sérülése miatt szinte biztosan ő kezd a bal szárnyon, ami a teljesítménye miatt indokolt is. A Puskás Akadémiában remek formában futballozik, jó erőben van, a hollandok ellen a vagánysága is jól jöhet.

Szoboszlai Dominik: Kihagyhatatlan a válogatottból, százból száz magyar drukker a kezdőbe tenné, így vagyunk ezzel mi is. A pályán és azon kívül is igazi vezér, az ő esetében nincs kérdés, a hollandok elleni idegenbeli összecsapáson az első perctől helye van a pályán.

Sallai Roland: Legutóbb gólt lőtt a hollandoknak, és egyre többet játszik a Galatasarayban. Egyértelműen a kezdőben a helye, gyors, akaratos, veszélyes támadó, Amszterdamban is lehet rá építeni.

Varga Barnabás: A Dinamo Kijev elleni Európa-liga-mérkőzésen duplázott, ez jót tett a lelkének. Hollandia ellen sokat érhet a testi ereje, a védők közötti darálós futballban ő biztosan nem veszik el.