Nikitscher és Fiola is bekerült – íme, a hollandok elleni magyar kezdőcsapat!

A 24 éves kecskeméti Nikitscher Tamás másodszor került be a magyar válogatott kezdőjébe, Nagy Ádámot váltva. Ami még kérdéses volt Balogh Botond távollétében, az a harmadik belső védő kiléte, ezt a posztot a rutinos, immár újpesti Fiola Attila tölti be. A támadósorban és a csapat további részében nincs meglepetés, Gulácsi Péter távollétében természetesen Dibusz Dénes került be a kapuba.

Ami a hollandokat illeti, Ronald Koeman nem tartalékol a mieink ellen: mindhárom Liverpool-sztár, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch és Cody Gakpo is bekerült. Az MU-hoz ezen a nyáron szerződő, az Eb-n még csak epizódszerepet kapó Joshua Zirkzee ugyancsak ott van, ahogy a csapat egyik legnagyobb reménysége, Xavi Simons is, míg a sérült Nathan Akét a Tottenhamben futballozó Micky van de Ven pótolja a védelem bal oldalán.

NEMZETEK LIGÁJA

3. FORDULÓ

A-LIGA

3. CSOPORT

20.45: MAGYARORSZÁG–HOLLANDIA – élőben az NSO-n!

Budapest, Puskás Aréna. Vezeti: L. Fahndrich (svájci)

Magyarország: Dibusz – Fiola, Orbán, Dárdai M. – Bolla, Nikitscher, Schäfer, Nagy Zs. – Szoboszlai, Sallai – Varga B.. Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)

Cserék: Szappanos, Tóth B. (kapusok), Botka, Szűcs K., Gera D., Kata, Nagy Á., Ádám M., Csoboth, ifj. Dárdai, Gazdag, Schön

Hollandia: Verbruggen – Dumfries, Van Dijk, De Vrij, Van de Ven – Gravenberch, Reijnders, Q. Timber – Gakpo, Zirkzee, Simons. Szövetségi kapitány: Ronald Koeman (holland)

Cserék: Flekken, Olij (kapusok), Brobbey, Frimpong, Geertruida, Hato, Kluivert, De Ligt, Maatsen, Malen, Til, Wieffer