Csak pontozással – Deák Zsigmond jegyzete

Más tollával nem illik ékeskedni, ezért egy mondatot magamtól, a hétfői jegyzetemből idéznék. No, nem mintha feltaláltam volna meleg vizet, de szerintem nagyjából összefoglaltam a magyar labdarúgó-válogatott helyzetét a németektől elszenvedett 5–0-s vereség után, a bosnyákok elleni következő Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt: „Azt szokták mondani, a bukást követően azonnal vissza kell mászni a lóra, s megpróbálni átvinni az akadályt, hát most a telt házas Puskás Arénában ez az egyetlen vállalható alternatíva.” Tegyük hozzá, ezúttal nem egy muraközire, hanem hozzá képest egy pónira kellett visszakapaszkodni, mert azért mutatkozik ekkora különbség Németország és Bosznia-Hercegovina csapatának „mérete”, ereje között. Jó, jó, de mi van, ha momentán olyan állapotban vagyunk, hogy egy hintalóról is lepottyannánk? Ennek kellett kiderülnie kedden este.