„Azért még nem kell temetést szervezni, mert kikaptunk öt nullára” – Szoboszlai Dominik a bosnyákok elleni meccs előtt

„Szerintem normális, hogy egy ilyen mérkőzés után olyan reakciók jöttek, amik tényleg őszinték voltak – utalt vissza a Németország elleni 5–0-s vereségre Szoboszlai Dominik az M4 Sport kamerái előtt. – Úgy gondolom, hogy az első tizenöt percben ki akartunk próbálni egy másik taktikát, ami a végén úgy nézett ki, hogy majdnem az egész meccsen megpróbáltunk egy az egyezni a németekkel. Utólag belegondolva, ezt nem hiszem, hogy meg kellett volna tennünk. De ebből is tanultunk.”

Mint ismert, Marco Rossi szövetségi kapitány „szégyenteljesnek” nevezte a magyar csapat teljesítményét, Szoboszlai azonban már nem használna ennyire erős szavakat: „Én nem fogok ilyen szavakat használni, ez is a futball része. Amikor megverjük négy nullára az angolokat, akkor mindenki happy, amikor viszont kikapunk a németektől, akkor már világvége van. (...) Nem a hozzáállás volt a probléma, de amikor látod, hogy rajta vagy egy lejtőn, akkor valahogy meg kell próbálnod megállni. Nekünk ez nem sikerült. Elég nagy pofon volt ez mindenkinek ahhoz, hogy kicsit helyrerázódjunk, és tudjuk, hol a helyünk, mire vagyunk képesek.”

A magyar válogatott csapatkapitánya hozzátette azt is, hogy a németek elleni meccsen is megvoltak a helyzeteink ahhoz, hogy gólokat szerezzünk, s szorosabbá tegyük a találkozót. Ám szavai szerint ezúttal a szerencse sem volt mellettünk.

Arra a kérdésre, hogy mi maradt meg az egymásért harcolásból mostanra, a Liverpool karmestere azt mondta: „Ha visszakanyarodunk az Európa-bajnokságra, és a Svájc elleni meccs első félidejére, akkor úgy gondolom, hogy egy nagyon kicsit mindezt ott veszítettük el. Tizennégy meccs után kaptunk ki, egy kicsit lehet bele is kényelmesedtünk az első félidőbe, amire viszont jól reagáltunk a szünet után. A németek ellen megint visszajött az egymásért küzdés, de ott kijött a minőségbeli különbség. A skótok ellen pedig nem akartunk olyan focit játszani, ami nem fekszik nekünk. Ők építkeztek, vártunk, kontráztunk, és a végén mindenki tudja, mi történt. Ezt kell egy kicsit most realizálni.”

Szoboszlai az M4 Sportnak is hangsúlyozta, hogy a bizalom továbbra is töretlen a játékosokban a szövetségi kapitány iránt: „A bizalom ugyanúgy megvan a csapat és az edzői stáb között, nem kell temetést szervezni azért, mert kikaptunk öt nullára. Volt már ilyen a történelemben, más csapatokkal is megesett. Olvasok olyanokat, hogy ennyi volt a Rossi-éra, de nem hiszem, hogy amikor négy nullára megvertük az angolokat, akkor az ottani szövetségi kapitány egy kicsit is elgondolkodott volna azon, hogy meg fogják köszönni neki a munkát. Én is és a csapat is teljes mértékben bízunk a főnökben, mert amit eddig elért, az reményt adott nekünk és a szurkolóknak is.”

NEMZETEK LIGÁJA

A3-CSOPORT

Hollandia, MAGYARORSZÁG, Németország, Bosznia-Hercegovina

Szeptember 7.

Németország–MAGYARORSZÁG 5–0

Hollandia–Bosznia-Hercegovina 5–2

Szeptember 10.

20.45: MAGYARORSZÁG–Bosznia-Hercegovina – élőben az NSO-n!

20.45: Hollandia–Németország – élőben az NSO-n!

Október 11.

Bosznia-Hercegovina–Németország

MAGYARORSZÁG–Hollandia

Október 14.

Bosznia-Hercegovina–MAGYARORSZÁG

Németország–Hollandia

November 16.

Németország–Bosznia-Hercegovina

Hollandia–MAGYARORSZÁG

November 19.

Bosznia-Hercegovina–Hollandia

MAGYARORSZÁG–Németország

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

KAPUSOK: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

VÉDŐK: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Gergényi Bence (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Yaakobishvili Antal (Girona – Spanyolország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin – Németország),

TÁMADÓK: Ádám Martin (Aszterasz Tripolisz – Görögország), Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), ifjabb Dárdai Pál (Hertha BSC – Németország), Horváth Krisztofer (Újpest FC), Sallai Roland (Freiburg – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)