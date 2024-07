Marco Rossi: Talán itt az ideje, hogy tisztázzuk a dolgokat!

„Talán itt az ideje, hogy tisztázzuk a dolgokat! Azok, akik azt mondják – vagy írják –, hogy kudarcot vallottunk ezen az Európa-bajnokságon, nyilvánvalóan nem objektívek, és sajnos azt kell mondanom, rosszhiszeműek!

Az a tény, hogy az elmúlt években a csodával határos eredményeket értünk el, és gyakran meggyőző teljesítményt nyújtottunk (még ha néha szerencse is kellett ehhez), nem szabad, hogy eltorzítsa a valóságot!

Sajnos még Magyarországon is van egy kis százaléka az embereknek, igaz, nagyon kicsi, akik előbukkannak, amikor azt hiszik, hogy léket kapott a hajó! Igaz, nem tettünk semmi rendkívülit, de nem hiszem, hogy bárkinek szégyenkeznie kellene emiatt a válogatott miatt!

Soha nem mondtam a sajtónak, hogy távozom (csak azt, hogy pihennem kell és tisztáznom a gondolataimat)!

Nagyra értékeltem volna, ha valaki, ahogy én is tettem a múltban (néha a szerencséről is beszélve), elmondta volna, hogy Kevin 100. percben szerzett gólját kivéve minden kétesélyes helyzet kedvezőtlenül alakult számunkra ezen az Európa-bajnokságon (az első felkészülési mérkőzést is beleértve). De ez a helyzet!

Köszönöm a fiúknak az erőfeszítésüket (ami ezúttal sajnos nem volt elég), és amit a jövőben növelni és fejleszteni kell. Köszönöm a technikai és szakmai stáb tagjainak, akik csodálatos munkát végeztek! Köszönöm az MLSZ támogatását! Különösen köszönöm minden szurkolónak, aki szurkolt nekünk akár Németországban vagy bárhol a világon! Szívem szerint mindegyiküket megölelném egyesével!

Hozzáteszek még egy utolsó dolgot: soha nem futottam el a kihívások elől, még a legnehezebbek elől sem!

Most sem fogom feladni, mert ami nem öl meg, az erősebbé tesz! És nekünk, mindannyiunknak együtt, erősebbnek kell lennünk mindennél és mindenkinél!”

Marco Rossi 2018 nyara óta irányítja a válogatottat, amely tavaly – 1985 után először – egyenes ágon jutott ki egy nagy tornára, miután veretlenül végzett az Európa-bajnoki selejtezőcsoportja élén. A németországi Eb-n a magyarok Svájctól 3–1-re, a házigazdáktól pedig 2–0-ra kikaptak, és bár Skóciát – Csoboth Kevin 100. percben rúgott góljával – 1–0-ra legyőzték, nem jutottak a nyolcaddöntőbe.