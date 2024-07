Marco Rossi marad a magyar válogatott élén!

„Sajtócikkekben, de aggódó szurkolók beszélgetéseiben is felvetődött, hogy vajon Marco Rossi szövetségi kapitány folytatja-e munkáját az Európa-bajnokságot követően. A szurkolók számos módon biztosították támogatásukról a szövetségi kapitányt, még támogató demonstrációról is hírt adtak. Az MLSZ elnöke, Csányi Sándor a napokban egyeztetett a kapitánnyal, és a szövetség töretlen bizalmáról biztosította” – olvasható az MLSZ közleményében.

„A magyar válogatott előtt álló következő feladat a Nemzetek Ligája idén őszi küzdelmeinek, majd pedig a vb-selejtezősorozat sikeres megvívása, melyeket az MLSZ és az elnökség maximális támogatása mellett Marco Rossi szövetségi kapitány irányít majd” – jelentette ki Csányi Sándor, az MLSZ elnöke.

Marco Rossi megköszönte a támogatást, és jelezte, hogy az Európa-bajnokság tanulságainak átgondolását követően pár hét múlva megkezdi a felkészülést az őszi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre történő összetartás előkészítésével.

„Németországban megtörtént az Eb lezárása, amelyre a továbbjutásról való lecsúszás miatt érzett csalódottságunk ugyan rányomta a bélyegét, de semmi drámai nem történt és nem is volt kétséges, hogy a munkát folytatjuk! Számtalan nagyszerű eredményben volt részünk együtt, így nem is kérdés, hogy újabbak elérése a célunk – ahogy a szlogenünk is mondja: csak együtt” – fogalmazott Marco Rossi.