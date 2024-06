Több téren fejlődnie kell még a válogatottnak Marco Rossi szerint

A SÉRÜLÉS MIATTI CSERÉKRŐL

„Ami Szoboszlai Dominikot illeti, semmi aggasztó sincs az állapotával kapcsolatban. Hogy ne tegyük ki semmilyen kockázatnak, amely megakadályozná, hogy jövő szombaton pályán lássuk, lecseréltük. Nagyon jól tette, hogy cserét kért” – árulta el Marco Rossi, aki arról is beszélt, a szintén idő előtt lehozott Callum Styles miatt aggodalomra van okuk, ugyanakkor remélik, ő is bevethető lesz a kontinenstorna kezdetére.

AMIN MÉG SOKAT KELL DOLGOZNIA ROSSI CSAPATÁNAK

„A mai mérkőzésre az volt a célunk, hogy győzzünk és meggyőzzünk – értékelt a magyar szövetségi kapitány. – Az első félidőben ezt sikerült elérnünk, a másodikban kevésbé. A szünet után lelassult a mérkőzés – igaz, ez a cserék végrehajtásával is magyarázható. Mint önök is bizonyára tudják, ha Szoboszlait és Sallai Rolandot is lehozom a pályáról, nehéz őket pótolni másoknak.”

„A játékosaink összességében jól teljesítettek. Sikerült az izraeliek vonalait megbontani, a játék súlypontját a különböző területek között áthelyezni. A második játékrészben is adódtak kapura lövési kísérleteink. Egy dolog azonban van még, amin még sokat kell dolgoznunk. Hogy pontosan mi ez, azt megtartanám magamnak, de annyit azért elárulok, hogy az energiakezeléshez és a mérkőzés olvasásához, értelmezéséhez van köze.”

A JOBBSZÁRNYON KÉT JÓ VÁLASZTÁSA VAN A KAPITÁNYNAK

Rossi a Nemzeti Sport kérdésére szót ejtett arról is, hogy a mai meccset végigjátszó Bolla Bendegúz és az enyhe izomsérülése miatt a kispadon pihenő Loic Nego közül kire számít majd első számú jobb oldali szárnyvédőként az Európa-bajnokságon.

„Ha mindketten jó állapotban lesznek, akkor mindkettőjüket játszatni fogom. A nemzetközi szinten egyaránt magas minőséget képviselnek. Mindig nagyon örülök, ha olyan helyzetbe kerülök, hogy két jó választásom van.”

A középhátvédek körében hasonlóan nehéz döntés, kit küld pályára a kapitány Dárdai Márton és Fiola Attila közül – Rossi szerint fej fej mellett áll a két hátvéd a kezdőbe kerülésért folyó versenyben.

MARCO ROSSI TELJES SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

ALAPVETŐ IZRAELI HIBÁK

„Sokat tanultunk ebből a mérkőzésből. Ha hazamentünk, ki kell elemezzük, mikben hibáztunk. Ezt magamra is értem, hiszen kapitányként enyém a felelősség a válogatottért. A második félidőre javult a játékunk, de összességében nagyon alapvető hibákat követtünk el egy remek csapat ellen” – értékelt az izraeli nemzeti csapatot irányító Ran Ben Simon.

EB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Magyarország–Izrael 3–0 (3–0)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 19 900 néző. V: Cláudio Pereira (portugál)

Magyarország: Gulácsi – Lang (Fiola, a szünetben), Orbán, Szalai A. – Bolla, Nagy Á., Styles (Kleinheisler, 41.), Kerkez (Nagy Zs., 78.) – Sallai (Gazdag, a szünetben), Szoboszlai (Csoboth, 57.) – Varga B. (Ádám, 57.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Izrael: O. Glazer – Dasza, Hofmajszter (Szafuri, 30.), Slomo, Arad (Nahmiasz, 30.), Gruper – Samir (Gordana, 30.), Lavi, Kinda (E. Perec, a szünetben) – Biton (Altman, 90+1.), Baribo (Melamed, 68.). Szövetségi kapitány: Ran Ben Simon

Gólszerző: Sallai (11.), Varga B. (19., 22.)