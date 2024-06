Jól sikerült az Eb-főpróba Debrecenben, három góllal megvertük Izraelt

EB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Magyarország–Izrael 3–0 (3–0)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 19 900 néző. Vezette: Cláudio Pereira (portugál)

Magyarország: Gulácsi – Lang (Fiola, a szünetben), Orbán, Szalai A. – Bolla, Nagy Á., Styles (Kleinheisler, 41.), Kerkez (Nagy Zs., 78.) – Sallai (Gazdag, a szünetben), Szoboszlai (Csoboth, 57.) – Varga B. (Ádám, 57.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Izrael: O. Glazer – Dasza, Hofmajszter (Szafuri, 30.), Slomo, Arad (Nahmiasz, 30.), Gruper – Samir (Gordana, 30.), Lavi, Kinda (E. Perec, a szünetben) – Biton (Altman, 90+1.), Baribo (Melamed, 68.). Szövetségi kapitány: Ran Ben Simon

Gólszerző: Sallai (11.), Varga B. (19., 22.)

Van, akinek bejött az élet. Valamivel 16 óra után a Víztorony sétány mellett begördült a magyar válogatottat szállító busz, s néhányan a szomszédos strand emeleti panoráma teraszáról integettek a lesötétített üvegablakok mögött üldögélő futballistáknak. A 30 Celsius-fokos hőségben sokan irigyelték a fürdőnadrágban, bikiniben limonádéjukat kortyolgatókat, ám szombat késő délután Debrecenben mégis azok voltak a legszerencsésebbek, akiknek volt jegyük a futballválogatott Izrael elleni, Európa-bajnoki felkészülési mérkőzésére.

Telt ház volt a Nagyerdei Stadionban!

Illetve ott is, hiszen a magyar drukkerek nemcsak a fővárosi Puskás Arénát töltötték meg a csapatra kíváncsian, az együttes népszerűsége vidéken is egekig ér. Fantasztikus élmény volt, amikor negyvennégy perccel a kezdő sípszó előtt a pályára melegíteni kiérkező futballistákat a B-közép, a szépkorú debreceniek, de anyukák és kisgyerekek is a helyükről felállva – szinte önkívületi állapotban – tapsolták meg, integettek és dobtak puszikat irányukba. Az Eb-láz már Debrecenben is érezhető – no, igen, egy hét múlva szombaton, Kölnben, 15 órától Svájc ellen Magyarország számára is megkezdődik a torna. A stadion felett köröző helikopter is jelezte, nem akármilyen eseményt rendeznek a városban, Debrecenben biztosan nem bánták, hogy a Halott Pénz együttes Puskás Aréna-beli koncertje miatt a Nagyerdei Stadionban volt kénytelen játszani a válogatott.

Méghozzá Gulácsi Péterrel, Szalai Attilával, Bolla Bendegúzzal és Callum Stylesszal a kezdőcsapatban.

Úgy tűnik, Marco Rossi az RB Leipzig légiósa mellett tette le (végső) voksát, és az Európa-bajnokságon Gulácsi Péter lesz az első számú kapus. Szalai Attila, Bolla Bendegúz és Callum Styles ezúttal a kisebb sérüléssel bajlódó Dárdai Márton, Loic Nego és Schäfer András helyére került be.

Húsz perc sem telt el a mérkőzésből, és már 3–0-ra vezetett a válogatott úgy, hogy Varga Barnabás a meccs elején félfordulatos kapáslövésből még a lécet is eltalálta a labdával… A kimaradt lehetőség azonban nem szegte a csatár kedvét, a következő néhány percben adott egy gólpasszt Sallai Rolandnak, majd előbb lábbal, aztán fejjel értékesítette a jobbról érkező pontos beadást. Ha valaki netán a formahanyatlás miatt aggódott volna Varga Barnabásért, akkor az Izrael elleni mérkőzésen alighanem újra az egekbe pumpálta önbizalmát, ami rendkívül fontos is az Európa-bajnokságra való elutazás előtt.

Egyértelműen a válogatott jobb oldala volt veszélyesebb, a három gól és a lécre lőtt labda is erről az oldalról indított akció végén esett, ha az Írországban nyújtott teljesítménye miatt kritizáltuk Negót, akkor most a helyére beszálló Bolla Bendegúzt egyértelműen dicsérni lehetett. A mérkőzés előtt az osztrák Rapid Wien együtteséhez aláíró hátvéd uralta a jobbszélt, többször is remekül kísérte a támadásokat, és a gólokból is kivette részét. Hogy az izraeliek szövetségi kapitánya, Ran Ben Simon nem volt elégedett a látottakkal, arról az első ivószünetben végrehajtott cseréi árulkodtak, az edző rögtön két futballistájának is jelezte, öblítsenek nyugodtan, a pályára már nem kell visszamenniük.

A debreceni közönség aligha álmodhatott volna jobb első félidőről, a magyar válogatott uralta a játékot, esélyt sem adott az ellenfélnek, bátran támadott és letámadott. A szünet előtti percekben Marco Rossinak csupán a földön maradó és cserét kérő Callum Styles esete okozott fejtörést, a középpályás egy ütközést követően a térdét fájlalta. A szövetségi kapitány Kleinheisler Lászlót vezényelte helyére, a szünet előtti percekben pedig Szoboszlai Dominikot kellett nyugtatnia, miután a csapatkapitány szikrázó összecsapásokba ment bele – néhány nappal az Eb kezdete előtt minden hiányzik, csak éppen az nem, hogy a legjobbunk felesleges sérülést szedjen össze.



A fordulás után mindenki arra számított, folytatódik az örömjáték, felhőtlenül futballozhat a csapat, ám jött az a pillanat, amit minden magyar futballrajongó rémálmaiban lát csak: Szoboszlai Dominik a lábát fájlalva ült le a földre… A csapatkapitány mozgásán a szünet utáni percekben már látni lehetett, valami nem stimmel, nem sprintelt, nem ment bele a párharcokba, és amikor az ellenfél térfelén a füvet bámulva mérgelődött, sejteni lehetett, valami gond van. Nem sokkal később az izraeliek egyik támadása után a gyepre huppant, felhúzta térdeit, és jelezte, nem megy tovább.

A pályára rohanó orvosi stáb tagjai azonnal kezelésbe vették a Liverpool támadójának bal combját, befáslizták, a szurkolók – de legfőképpen Rossi – aggódva figyelték, mi lehet a gond a csapatkapitánnyal. A cseréjével gyakorlatilag az egész támadósor friss erőkből állt, a szünetben pályára küldött Gazdag Dánielt előbb Csoboth Kevin, majd Ádám Martin követte.

A játék ekkor már nem volt olyan átütő, mint a találkozó elején, egyfelől a sok cserével alaposan megváltozott a csapat, másfelől a három gyors gólt követően a vendégek is rendezték a sorokat, sokszor hét-nyolc futballistával zárták le a kapu felé vezető utat. Az utolsó húsz percnek úgy futott neki a két válogatott, hogy akkor már érezni lehetett, egyik csapat sem szeretne megszakadni, újabb sérülést összeszedni, ám gólt így is szerezhettünk volna, távolról Kleinheisler próbálkozott, majd Gazdag lőtt ballal ziccerből a magasba, a hajrára beszálló Nagy Zsolt parádés mozdulattal a kapufára emelte az elé ívelt labdát.

A mérkőzés utolsó perceiben aztán a drukkerek is megkezdték a németországi főpróbát, a két kapu mögötti lelátórészen üldögélők felváltva éltették a csapatot, egy hét múlva Németországban több mint tízezer magyar énekel majd Köln utcáin a Svájc elleni ütközetre hangolva. 3–0

A MAGYAR LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Szappanos Péter (Paksi FC)

Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Fehérvár FC), Lang Ádám (Omonia – Ciprus), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Attila (Freiburg – Németország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Servette – Svájc), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Kleinheisler László (Hajduk Split – Horvátország), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (Sunderland – Anglia)

Támadók: Ádám Martin (Ulszan HD – Dél-Korea), Csoboth Kevin (Újpest FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Sallai Roland (Freiburg – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Tartalékok: Lisztes Krisztián (Ferencvárosi TC), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Tóth Balázs (Fehérvár FC), Vancsa Zalán (Lommel – Belgium), Vécsei Bálint (Paksi FC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz-magyar)

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

21.00, München: Németország–Skócia

JÚNIUS 15., SZOMBAT

15.00, Köln: MAGYARORSZÁG–Svájc

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország