Marco Rossi: Ilyen gólt egyszerűen nem lehet kapni!

– Mit gondol a csapat játékáról, a mérkőzésről?

– Nem lehettünk volna a döntetlennel sem elégedettek, mert sok lehetőséget dolgoztunk ki. Győzni akartunk, megnyerhettük volna a meccset, a hosszabbításban is mentünk előre, és bár hibáink is akadtak bőven, nem érdemeltünk vereséget. Írországnak voltaképpen két helyzete volt, és mindkettőből betalált. Az első félidőben teljesen üresen hagytuk, nem őriztük. A kilencvenkettedik percben azonban ilyen gólt egyszerűen nem lehet kapni. A szögletet követően nem volt meg az egyensúly a csapaton belül, ezért rohantak át rajtunk. Hiba és hiba között van különbség, nekünk ebből most tanulnunk kell. Ha nem sikerül begyötörni a győztes gólt, tudni kell megtartani a döntetlent. Olyanokat hibáztunk bele, amit a jövőben nem engedhetünk meg magunknak. Ma kisebb fizikális problémákkal kellett megküzdenünk, Loic Negónál tapasztaltunk problémát, és Dárdai Mártonnak is volt fájdalma, és mikor utóbbit le kellett volna hozni a pályáról, addigra már kihasználtuk mind a hat cserelehetőségünket.

– Hogyan látja, Szoboszlai Dominik miért nem tudott ezen a mérkőzésen kibontakozni?

– Ezúttal közepes volt a játéka, Sallai Rolandnak ezúttal jobb napja volt. Természetesen voltak jó megoldásai, mint mindig, de rá nem jellemző váratlan hibákat is elkövetett – a hiba azonban minden labdarúgó életében előfordul. A csapat hozzáállását nem érheti kritika, ha kontextusba helyezzük a mérkőzést, tizennégy, veretlenül megvívott meccs után csak ismételni tudom magam, nem vagyunk Angliához, Németországhoz hasonlítható topcsapat. Egy folyamat kellős közepén tartunk, jó úton haladunk. Remélem, nem történt semmi különös ezen az estén, és Izrael ellen bevethető lesz az összes játékosom.

– Lehet-e bármilyen pozitív hozadéka annak, hogy megszakadt a tizennégy meccses veretlenségi sorozat?

– Nem volt rajtunk extra nyomás, emiatt nem voltunk görcsösebbek. Ahogyan már korábban is mondtuk, olyan ellenféllel csaptunk össze, amely kemény és agresszív játékstílust képvisel, a letámadása mégsem működött, mert irányítottuk a játékot, diktáltuk a tempót. Úgy játszottunk, ahogyan kellett volna, de ellenfél is volt a pályán, gratulálnunk kell az íreknek. Nem kritizálhatom a játékosaimat, de az eredmény a legfontosabb a futballban – teljesen más kommenteket kapnánk, ha ezt a találkozót megnyerjük. El kell fogadnunk, ami ma történt, keményen kell dolgoznunk, ki kell emelnünk a pozitívumokat, mint például a játékosok hozzáállása.

– Az első félidőben Gulácsi Péter, a másodikban Dibusz Dénes védett – elárulja, Németországban ki lesz az első számú?

– Magyarországon mindig azt hallom, hogy miért az egyik vagy a másik futballista játszik. Ha ugyanígy működnének a dolgok Németországban vagy Angliában, minden percben vitát lehetne folytatni arról, ki miért vagy miért nem lép pályára. Már eldöntöttem, ki lesz az első számú kapus az Európa-bajnokságon, de majd az első csoportmérkőzésen látják meg, kit állítok be a kapuba. Elmondtam már jó néhányszor, ezen a poszton minden rendben van.

EB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Írország–Magyarország 2–1 (1–1)

Dublin, Aviva Stadion, 29 424 néző. Vezette: Godinho (portugál)

ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman, Duffy (Scales, a szünetben), D. O'Shea – Doherty (J. O'Brien, a szünetben), Cullen (Knight, 79.), Smallbone, Brady (O'Dowda, 62.) – Azaz (Parrott, 62.), Idah (Obafemi, 72.), Szmodics. Ideiglenes szövetségi kapitány: John O'Shea

MAGYARORSZÁG: Gulácsi (Dibusz, a szünetben) – Lang (Balogh Botond, 73.), Orbán, Dárdai M. – Nego (Botka, a szünetben), Nagy Á., Schäfer (Styles, 70.), Kerkez (Nagy Zs., 70.) – Sallai, Szoboszlai – Varga B. (Kleinheisler, 61.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Idah (36.), Parrott (90+2.), ill. Lang (40.)