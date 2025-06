Marco Rossi: Egy éve küzdünk ezzel a problémával, bízom benne, hogy hamarosan megfordul a szerencsénk

Peches a magyar válogatott

„Ugyanaz a bajunk, mint egész 2025-ben, sőt tulajdonképpen már egy éve küzdünk ezzel a problémával: nem mennek be a helyzetek, nem tudunk gólt lőni” – nyilatkozta a molcsapat.hu-nak Marco Rossi.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya így folytatta: „Elég régóta vagyok a futballban ahhoz, hogy tudjam: a közvéleményt csak egyetlen statisztika érdekli, mégpedig az, ami az eredményjelzőn van a meccs végén. Ha nyertél, senki nem törődik vele, hogy miben és mennyit hibáztál, ha viszont nem jön az eredmény, a legkisebb hiba is felnagyítódik. Ez így megy, nincs mit tenni vele. Az is alapvetés, hogy ha egy olyan erős csapattal játszol, mint Svédország, és nem lősz gólt nekik, 99 százalék, hogy a végén kikapsz.”

Rossi elmondta, hogy ugyan a svédek ellen voltak fontos hiányzók, például Kerkez Milos és Varga Barnabás sem játszhatott, így is erős csapatot tudott a pályára küldeni. „Döntetlenközeli meccset játszottunk, de mi kihagytuk a helyzeteinket, ők pedig kihasználták a hibáinkat. Nyilván kevesebb szó esik erről, mert Azerbajdzsánban nyertünk, de ott is hasonló problémáink voltak. Simán, 4–0-ra meg kellett volna nyernünk azt a meccset, mert elmaradt egy tizenegyes a javunkra, az azeriek pedig szabálytalan gólt szereztek, erre nemcsak hogy meccsben maradt az ellenfél, de a végén még izgulnunk is kellett, hogy kitart-e az előny” – vélte Rossi.

Varga Barnabás, Sallai Roland és a csatárkérdés

Az olasz tréner ezt követően Varga Barnabás és a középcsatár helyzetét emelte ki. „Ha csapatot építesz, először két alapposztot kell megoldanod: a kapust és a középcsatárt. Minden más csak ezután jöhet! Olvasom, hallom én is, hogy kiket kellene még meghívnom a válogatottba, de aki azt gondolja, hogy Böde Dani tudna nekünk segíteni, az nem érti a futballt. Nem a játékos korával vagy a sebességével van a bajom, nagyon kedvelem Bödét és maximálisan elismerem, amit a csapatáért tesz, de a válogatott nem a Paks. Egészen más játékot játszunk, más a feladata a középcsatárnak, más elvárások vannak vele szemben minden játékhelyzetben.”

A 60 éves olasz úgy gondolja, hogy az edző nem tud mit kezdeni a csatárok formájával. „Az edző boldog, ha a csatárral úgy fut a szekér, hogy a félhelyzetekből is gólt lő, és szomorú, amikor ziccerek egész sora is kevés egy gólhoz. Itt van például szegény Fernando Santos. Most az azeri válogatottal nem jönnek az eredmények, és mindenki a pokolba kívánja emiatt, már azt is megkérdőjelezik, hogy ért-e a futballhoz, miközben ő az, aki a Portugália történetének első két nemzetközi trófeáját szállította a válogatottal.”

Marco Rossi ezt követően a magyar válogatottra és Sallai Rolandra terelte a szót. „Roli az a játékos, aki a támadók közül a leginkább képes a különbséget teremteni. Felbecsülhetetlen az értéke a számunkra” – mondta a Galatasaray légiósáról Rossi, majd így folytatta – „A klubban kapott játékperceivel nem tudok mit kezdeni. Azon kívül, hogy izgulok Roliért, és kívánom neki a legjobbakat, nem tudok semmit tenni a helyzet javításáért. Mindenesetre eddig csak akkor volt gond, amikor nem számíthattam akár Rolira, akár Barnára, most egyre inkább problémát okoz az is, ha le kell cserélnem őket. Ezt nem panaszkodásnak szánom, még kevésbé a játékosok felé irányuló kritikának. Ez a helyzet, nekem pedig az a feladatom, hogy megoldjam.”

A törökök elleni párharc

„Az Európa-bajnokság után elmondtam, peches szériában van a csapat, de tulajdonképpen egy éve ugyanaz a gondunk: nem tudjuk gólra váltani a helyzeteinket. A törökök elleni párharcról is beszéltünk már bővebben, és tudom, furcsán hangzik, hiszen végül súlyos, 6–1-es összesítéssel maradtunk alul, de az a két mérkőzés is alakulhatott volna egészen másként, ha be tudunk találni valamelyik helyzetünkből, hiszen mindkét meccs első félidejében jobbak voltunk a törököknél” – emlékezett vissza a Törökország elleni Nemzetek Ligája osztályozóra Marco Rossi.

Szeptemberben vb-selejtezők és védőkérdés

A magyar válogatott legközelebb világbajnoki-selejtezőkön lép pályára. A mieink előbb szeptember 6-án Írországban lépnek pályára, majd három nappal később Portugáliát fogadják. „Két olyan meccsel kezdünk, amik alapjaiban határozzák meg az egész selejtezősorozatot. Vannak még addig megoldandó problémák, és nem is csak a támadósorban, mert ahogy mondtam is, abban én is csak reménykedni tudok, hogy csúcsformában kezdik a szezont a támadóim.”

Marco Rossi szerint több kérdés is van a kezdőcsapatot illetően. „A jobb- és balhátvéd posztján is sokat kell javulnunk, mert az én játékrendszeremben több kell ezeken a posztokon. Orbán Willi két oldalán sokkal gyorsabb és agresszívabb játékra van szükség. Nagyobb intenzitást várok el itt, legyen szó akár a védekező fázisról, akár az átmeneti játékról, mert ez alapvető fontosságú ahhoz, amit játszani akarunk” – vélte Rossi, aki hozzátette, Azerbajdzsán ellen kísérletezett a négyvédős felállással is. „Nagyon fontos, hogy ne legyünk kiismerhetőek, a taktikai rendszer és a felállás variálása azt a célt szolgálja, hogy a csapatom képes legyen akár meccs közben is formációt váltani, mert az ilyen helyzetekre általában nehezen reagál az ellenfél.”

A magyar válogatott szövetségi kapitánya így zárta a beszélgetést: „Mindent megteszünk, hogy a lehető legütőképesebb csapattal kezdjük a vb-selejtezőket. Vannak gondjaink, de ezekre is úgy tekintek, mint lehetőségre, hogy kilépjünk a komfortzónáknból és fejlődjünk. Bízom benne, hogy hamarosan megfordul a szerencsénk, és újra felívelő ágra kerüljön a válogatott.”

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

Szeptember 6., 20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., 20.45: Magyarország–Portugália

Október 11., 18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., 20.45: Portugália–Magyarország

November 13., 18.00: Örményország–Magyarország

November 16., 15.00: Magyarország–Írország