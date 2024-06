Döntés előtt: Dibusz Dénes vagy Gulácsi Péter legyen kezdő?

Fotó: Török Attila A sorozatban harmadik Európa-bajnokságán szereplő magyar válogatott egyre népszerűbb, s most újabb, speciális egyéni reklámszerződésről kaptunk értesítést: a Pick hivatalos együttműködő partnere a magyar válogatott és Schäfer András lett, aki a következőket mondta a megállapodásról a sajtóhoz eljuttatott közleményben: „Megtisztelő, hogy egy ilyen nagy múltú márka, mint a Pick a válogatott és személyesen mellém áll. A márka támogatása erőt jelent az olyan fizikailag és mentálisan is megterhelő időszakban, mint ami most előttünk áll.” Mivel hamarosan focilázban ég az egész ország és az idei nyári labdarúgó-események miatt új szintre emelkedik a márka és a sportág kapcsolata, a cég eltökélt szándéka a fiatal generáció megszólítása is, ebben a korosztályban pedig Schäfer András az egyik legnépszerűbb labdarúgó. Szokolai Júlia, a Bonafarm Zrt. húságazatának stratégia- és marketingigazgatója a következőket mondta az együttműködésről: „Nagyon büszkék vagyunk válogatottunk eddigi teljesítményére, és lehet, az idei megméretés minden eddiginél felejthetetlenebb lesz. Bízunk benne, hogy ezzel az együttműködéssel a Pick márka hozzájárul ahhoz is, hogy nemzeti csapatunk mindannyiunk szívét megdobogtatva képviselje az országot, és még több emlékezetes pillanatot szerez a magyar szurkolóknak.”