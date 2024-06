Az Eb-re megérkezett a Puskás-sorsjegy is

A Bozsik Aréna emeleti termében megtartott sajtótájékoztató emlékezetesre sikerült, hiszen ott volt az egykori legenda két unokája, Réka és Isabel, valamint két dédunokája, Sara és Ane is, és itt derült ki, hogy immár ükunokája is van a leghíresebb magyar futballistának, az egyéves Lucas. Szöllősi György, lapunk főszerekesztője, Puskás életrajzírója napokig tudna mesélni az Aranycsapat egykori csapatkapitányáról, és az őt körülszövő történetekről, ezúttal Puskás Ferenc szerencsejátékhoz való viszonyáról mesélt a sajtótájékoztató keretében rendezett kerekasztalbeszélgetésen, amelyet Szente Vajk, a Puskás, a musical író-producere moderált, s amelyen részt vett még Bozsik Péter, a legendás Bozsik József fia, futballszakember, televíziós kommentátor és Veréb Tamás színész-énekes, a Puskás-musical Puskása.

Fotó: Árvai Károly

„Különös érzés itt lenni, a Puskás Ferenc utcában, a Bozsik Arénában – kezdte Szöllősi György. – A két legenda ezen a környéken nőtt fel, a régi szerény házak helyén ma a Honvéd létesítménye áll. Öcsi bácsi húga, Éva néni mesélte egyszer, hogy annak idején közösen vettek egy sorsjegyet Madridban, amellyel váratlanul nagy összeget nyertek. Puskás Öcsi nemcsak a labdarúgást, a szerencsejátékot is szerette, idehaza járt lóversenyekre, Spanyolországban bikaviadalra, a kaszinóban is szívesen játszott. De a felesége elmesélése szerint a családi kasszából sosem vett el ilyesmire pénzt, a saját, erre a célra fértetett zsebpénzét játszotta el, és ha nem nyert, mosolyogva megállapította, hát, ma is jól szórakoztunk…”

Fotó: Árvai Károly

Mager Andrea, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója és a legenda dédunokái közösen kaparták le az első három Puskás-sorsjegyet.

„Tizennégy éve nem volt sport, illetve foci tematikájú sorsjegyünk – mondta az elnök-vezérigaztagó. – A Puskás sorsjegyek valódi értékét az adja, hogy megjelentetésükkel egy olyan világhírű sportolónk személye és életműve előtt tiszteleghetünk, aki alapjaiban határozta meg a magyar labdarúgást, egyszersmind növeltve annak nemzetközi presztízsét.”

A sorsjegypáros, a Puskás-sorsjegyek 500-, és 1000 forintos áron érhetőek el, előbbinél 25 millió, utóbbinál 50 millió forint a főnyeremény. A sorsjegyek piros, fehér, zöld színben pompáznak, és a fiatalkori Puskás Ferenc arcképe mosolyog róluk vissza ránk.