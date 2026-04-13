Heti légiósprogram: városi rangadó vár a Liverpoolra

ÁPRILIS 13., HÉTFŐ
HOLLANDIA
Eerste Divisie (II. osztály)
20.00: AZ II– PSV II
AZ: Kovács Bendegúz
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
19.00: Piast Gliwice–Pogon Szczecin
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila
ROMÁNIA
Superliga, alsóház
14.30: Metaloglobus–Csíkszereda
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Hegedűs János, Kleinheisler László, Nagy Zoárd, Pászka Lóránd, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás, Végh Bence
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
19.00: Brommapojkarna–AIK
AIK: Csongvai Áron
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Rizespor–Gaziantep
Rizespor: Mocsi Attila
ÁPRILIS 14., KEDD
BAJNOKOK LIGÁJA
Negyeddöntő, visszavágó
21.00: Liverpool (angol)–Paris Saint-Germain (francia)
Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik
ANGLIA
Championship (II. osztály)
21.00: Southampton–Blackburn Rovers
Blackburn: Tóth Balázs
21.00: Portsmouth–Ipswich Town
Portsmouth: Kosznovszky Márk
SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa, elődöntő, visszavágó
18.00: Zólyombrézó–Zsolna
Zsolna: Szánthó Regő
ÁPRILIS 15., SZERDA
EGYESÜLT ÁLLAMOK
US Open-kupa, 3. forduló
Csütörtök, 1.30: Richmond Kickers–Columbus Crew
Columbus: Gazdag Dániel
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály), felsőház
16.00: Sepsi OSK–Voluntari
Sepsi OSK: Sigér Dávid
18.00: Steaua–FC Bihor
Steaua: Huszti András
SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa, elődöntő, visszavágó
18.00: Kassa–Eperjes
Kassa: Kovács Mátyás
ÁPRILIS 16., CSÜTÖRTÖK
KONFERENCIALIGA
Negyeddöntő, visszavágók
18.45: AZ Alkmaar (holland)–Sahtar Doneck (ukrán)
AZ: Kovács Bendegúz
21.00: AEK Athén (görög)–Rayo Vallecano (spanyol)
AEK: Varga Barnabás
ÁPRILIS 17., PÉNTEK
ANGLIA
Championship (II. osztály)
21.00: Blackburn Rovers–Coventry City
Blackburn: Tóth Balázs
AUSZTRIA
Bundesliga, alsóház
19.30: Grazer AK–Ried
GAK: Jánó Zétény
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: Kortrijk–RWDM Brüsszel
Kortrijk: Dénes Vilmos
20.00: Beerschot VA–Lommel SK
Lommel: Vancsa Zalán
HOLLANDIA
Eerste Divisie (II. osztály)
20.00: Willem II–AZ II
AZ: Kovács Bendegúz
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
20.30: Legia Warszawa–Zaglebie Lubin
Zaglebie Lubin: Szabó Levente
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
21.45: Rio Ave–AFS
Rio Ave: Nikitscher Tamás
SZLOVÁKIA
II. Liga (másodosztály)
18.00: Aranyosmarót–Somorja
Somorja: Csorba Noel
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
20.00: Tabor Sezana–NK Nafta
Nafta: Bakti Balázs, Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Fenerbahce–Rizespor
Rizespor: Mocsi Attila
ÁPRILIS 18., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
16.00: Newcastle United–Bournemouth
Bournemouth: Tóth Alex
Championship (II. osztály)
13.30: Portsmouth–Leicester City
Portsmouth: Kosznovszky Márk
16.00: Preston North End–West Bromwich Albion
WBA: Callum Styles
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
19.00: Toronto FC–Austin FC
Toronto: Sallói Dániel
22.30: Colorado Rapids–Inter Miami
Miami: Pintér Dániel
Vasárnap, 1.30: New England Revolution–Columbus Crew
Columbus: Gazdag Dániel
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
19.00: Angers–Le Havre
Le Havre: Loic Nego
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
20.15: Pogon Szczecin–Lech Poznan
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Union Berlin–Wolfsburg
Union Berlin: Schäfer András
Wolfsburg: Dárdai Bence
18.30: Eintracht Frankfurt–RB Leipzig
Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
15.00: Spezia–Südtirol
Spezia: Nagy Ádám
ROMÁNIA
Superliga, alsóház
13.30: Csíkszereda–Unirea Slobozia
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Hegedűs János, Kleinheisler László, Nagy Zoárd, Pászka Lóránd, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás, Végh Bence
Liga 2 (II. osztály), felsőház
11.00: Chindia Targoviste–Sepsi OSK
Sepsi OSK: Sigér Dávid
Alsóház
10.00: Olimpia Szatmárnémeti–Selimbar
Szatmárnémeti: Vida Krisztopher
10.00: ASA Marosvásárhely–Gloris Bistrita
Marosvásárhely: Demeter Zsombor, Major Sámuel
SZERBIA
Szuperliga, felsőház
17.00: Crvena zvezda–Vojvodina
Vojvodina: Szűcs Kornél
SZLOVÁKIA
Niké Liga, felsőház
15.30: Zólyombrézó–Dunaszerdahely
Dunaszerdahely: Tuboly Máté
18.00: Zsolna–Slovan Bratislava
Zsolna: Szánthó Regő
Alsóház
15.30: Rózsahegy–Komárom
Komárom: Szűcs Patrik
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
16.00: Kocaelispor–Göztepe
Kocaelispor: Balogh Botond
19.00: Genclerbirligi–Galatasaray
Galatasaray: Sallai Roland
ÁPRILIS 19., VASÁRNAP
ANGLIA
Premier League
15.00: Everton–Liverpool
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
AUSZTRIA
Bundesliga, felsőház
14.30: Hartberg–Rapid Wien
Rapid: Bolla Bendegúz
14.30: Red Bull Salzburg–Austria Wien
Salzburg: Redzic Damir
CIPRUS
Cyprus League
16.00: Anorthoszisz–Omonia Aradippu
Anorthoszisz: Kiss Tamás
CSEHORSZÁG
Chance Liga
13.00: Sigma Olomouc–Slovacko
Sigma: Baráth Péter
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga, felsőház
17.00: AEK Athén–PAOK
AEK: Varga Barnabás
HOLLANDIA
Holland Kupa, döntő
18.00: AZ Alkmaar–Nijmegen
AZ: Kovács Bendegúz
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
13.30: Eintracht Braunschweig–Hertha BSC
Hertha: Dárdai Márton
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály), felsőház
10.00: Voluntari–Steaua
Steaua: Huszti András
SPANYOLORSZÁG
Segunda Division (II. osztály)
14.00: FC Andorra–Valladolid
Andorra: Yaakobishvili Áron
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
14.00: AIK Stockholm–Kalmar
AIK: Csongvai Áron
SZERBIA
Szuperliga, alsóház
16.00: Topolya–Napredak
Topolya: Mezei Szabolcs
17.30: Javor–Szpartak Szabadka
Szpartak: Holender Filip
SZLOVÁKIA
Niké Liga, alsóház
18.00: Eperjes–Kassa
Kassa: Kovács Mátyás
ÁPRILIS 20., HÉTFŐ
–