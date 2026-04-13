NHL: századik meccsét vívta egymás ellen Ovecskin és Crosby

Vasárnap esti győzelmével a Capitals még életben tartotta a reményeit a rájátszásbeli szereplés kiharcolására, ám ha nem jár sikerrel a fővárosi alakulat, úgy ez a meccs lehetett a liga történelmének legtöbb alapszakaszgólját (929) szerző orosz csatár utolsó meccse hazai pályán. Arról nem is beszélve, hogy vélhetően ez volt az NHL történelmének talán leghosszabb, legtöbb mérkőzést számláló egyéni rivalizálásának utolsó állomása. Merthogy Ovecskin, a washingtoni csapatkapitány kereken 100. alkalommal lépett jégre a pittsburghi csapatkapitány, Sidney Crosby ellen.

Már a meccset megelőző bemelegítés sem a szokásos mederben zajlott, legalábbis Ovecskin számára, akit többször is megállítottak, többek között akkor, amikor közös fotót készítettek Crosbyval, vagy éppen, amikor a Pittsburgh nagy hármasa – Crosby, Kris Letang és Jevgenyij Malkin – mellé állították egy kép erejéig. A három „főpingvin” egyaránt legalább 20 éve szolgálja a pittsburghi csapatot, csak úgy, mint Ovecskin a Capitalst.

A szokatlanságok ezzel még nem értek véget, a meccs kezdőbedobása is tartogatott némi meglepetést az orosz klasszis számára. Ovecskin balszélsőként alapvetően ritkán kerül oda a bedobóponthoz – az elmúlt 9 idényben egyszer sem fordult elő, hogy 15 alkalomnál többször ment volna a korongért. Ezúttal viszont az orosz sorának centere, Dylan Strome szándékosan hibázott a kezdésnél, hogy a játékvezető elküldje őt és így Ovecskin mehessen a bulihoz – éppen a nagy rivális Crosby ellen.

A két szuperklasszist ugyan egy év különbséggel draftolták az első helyen – Ovecskint 2004-ben, Crosbyt 2005-ben –, de a 2004–2005-ös idény elmaradt a játékosok érdekképviseleti szerve és a liga közötti kollektív szerződés hiánya miatt, így végül 2005 őszén mutatkoztak be mind a ketten a bajnokságban. Párhuzamos karrierjükben további hasonlóság, hogy mind a ketten teljes NHL-pályafutásukat ugyanabban a csapatban töltötték.

Minden jel arra mutat, hogy kettejük közül végül Ovecskin lesz az, aki hamarabb befejezi: a 40 éves orosznak az idény végén lejár a szerződése és egyelőre nincs semmi jele annak, hogy a Capitalstól újat kapna a következő idényre – a 38 éves Crosbynak ugyanakkor a következő idény végéig szól a pittsburghi szerződése.

Ami egyébként a meccset illeti, ez kettejük közül Ovecskinnek sikerült jobban, aki egy gólpasszal járult hozzá a 3–0-s washingtoni győzelemhez.