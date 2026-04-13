Nem számított rá, mégis ezüstérmet szerzett a Császta Trail-en

2026.04.13. 14:29
null
ultrafutás Sántha Norbert futás terepfutás
Sántha Norbert 4:14:12-es idővel második lett a Császta Trail 47.5 kilométeres távján.

Hatalmas izgalmak után Sántha Norbert ezüstérmet szerzett a Fedrid Császta Trail 47.5 kilométeres távján. A versenyen elsőként a szlovák Matej Haulík ért célba, mögötte Sántha Norbert, a harmadik Gorka Márton lett.

„Nagy vágyaim nem voltak, csupán az első tízben szerettem volna végezni – mondta a Csupasportnak Sántha Norbert.A kőkemény Daráló után mindenképpen egy jó élményt akartam szerezni, ami szerencsére össze is jött. Egyáltalán nem tettem terhet a saját vállamra, remekül is esett a futás. Éremre egyáltalán nem gondoltam előzetesen. Ez volt a hatodik Császtra Trailem, eddig a legjobb helyezésem egy tizenötödik hely volt, szóval most hatalmasat ugrottam előre. Érzem, hogy jó úton haladok előre, nagyon boldog vagyok.”

 

Sántha Norbert jól építette fel stratégiáját, a hajrában került a második pozícióba, amelyet meg tudott tartani a célig.

„Végig egyenletes tempóban tudtam haladni, ami nagyon fontos tényező, ugyanis kifejezetten szorosan alakult a verseny. Matej Haulík első helye egyáltalán nem forgott veszélyben, viszont mögöttem negyvenöt másodpercre érkezett be a harmadik Gorka Márton, míg tőle huszonnyolc másodpercre a negyedik Hacsi Ákos. A terep dimbes-dombosnak bizonyult, volt szintkülönbség is a pályában, így sok kihívás várt ránk. Külön örülök neki, hogy erős mezőnyben sikerült kiemelkedő eredményt elérnem, sok erős magyar és külföldi futó vett részt ezúttal is a Császta Trailen. Egyébként a hajrában kerültem a második helyre, onnantól pedig mindent beleadtam, hogy megtartsam ezt az előkelő pozíciót. Szerencsére a frissítésem is jól működött, semmi nehézség nem akadt. Azt mindenképpen el szeretném mondani, hogy az Edelényi Futok Egyesülete ismét szuper, színvonalas versenyt rendezett, amit ezúton is köszönünk szépen.”

A remek magyar futó nem unatkozik a következő időszakban sem, ugyanis nehéz megmérettetések szerepelnek a versenynaptárában – legközelebb a Kassa-Miskolc Ultramaratonon vesz részt.

„Így van, április közepén ott leszek a Kassa-Miskolc Ultramaratonon, majd következik májusban a Kékes Csúcsfutás és a Mátrabérc, nyáron pedig az Ultra Tisza-tó. Várom az előttem lévő kihívásokat is, mindent megteszek, hogy remek eredményeket érjek el.”

Fotók: Edelényi Futók Egyesülete
 

 

Legfrissebb hírek

Kitartóan halad előre, országos bajnoki bronzérmet szerzett

Csupasport
2026.04.11. 18:58

Motiváltan futott, győzelem és pályacsúcs lett belőle

Csupasport
2026.04.10. 15:28

Életmódváltásból ötven kilométeres országos bajnoki cím

Csupasport
2026.04.09. 14:23

A nagy fejlődés ob-ezüstérmet jelentett Szőke Csaba számára

Csupasport
2026.04.07. 09:00

Csaknem háromezren futottak a Maratonman-sorozat nyitányán

Csupasport
2026.04.04. 13:48

A tűzeset után újra lehet nevezni a legnépszerűbb szabadidős eseményekre

Csupasport
2026.04.03. 12:05

Korosztályos magyar győzelmek és világcsúcsok a 48 órás vb-n

Csupasport
2026.04.01. 15:55

Jóború László jobb időeredményre számított a privát Ultrabalatonon

Csupasport
2026.03.31. 14:05
Ezek is érdekelhetik