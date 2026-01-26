Férfi kézilabda Eb: feltámadtak a spanyolok, a franciáknak az elődöntőjükbe kerülhet a vereség

A meccsnek egyaránt két ponttal nekivágó csapatok közül Norvégia kezdett kicsit jobban, ám 8–5-ös vezetése után a 16. percben már döntetlen volt az állás (12–12). Aztán a szünetben eggyel mentek a skandinávok, akik a második félidőben 23–20-ra is vezettek, az 50. percben viszont már a vb-4. Portugáliánál volt az előny (31–28). Aztán ismét jött az egyenlítés, majd fej fej mellett haladtak a felek. Az utolsó támadás a norvégoké volt, akik már nem tudtak betalálni, így 35–35-tel zárult az összecsapás.

Az olimpiai bronzérmes spanyol válogatott még nem szerzett pontot a középdöntőben, így mindenképp javítani akart, ám a mérkőzés esélyesének az Eb-címvédő számított. 8–8 után zsinórban négyszer találtak be a spanyolok, majd a franciák hétperces gólcsendjét a Veszprémben kézilabdázó balszélső, Hugo Descat törte meg, de csapata nem tudott közelebb jönni, sőt, a szünetre hatgólos hátránnyal mehetett. A második félidőben is jól álltak a spanyolok, 25–20 után viszont megtorpantak, egygólosra csökkent az előnyük. Egyenlíteni már nem tudott a címvédő, visszaállt a négygólos különbség, és innen már nem volt visszaút.

A spanyol csapat 36–32-re nyert, ezzel pedig lehet, a franciák lemondhatnak az elődöntőről, de persze sok múlik azon, mit játszanak a riválisok az esti mérkőzésen. A szegedi Imanol Garciandia két gólt szerzett, míg a másik oldalon a veszprémi kontingens tagjai közül Hugo Descat ötször, Yanis Lenne egyszer talált be.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ

I. CSOPORT (HERNING)

Portugália–Norvégia 35–35 (17–18)

Ld: Frade 11, ill. Pedersen 10, Anderson 9

Spanyolország–Franciaország 36–32 (20–14)

Ld: Barrufet 10, ill. Minne 7

Később

20.30: Németország–Dánia (Tv: M4 Sport)