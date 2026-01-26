Chema Rodríguez: Most kell megmutatnunk, hogy milyen erős csapat vagyunk!

Chema Rodríguez: Az országért ez a minimum, amit meg kell tennünk

– Mi az, ami a csoportkörben működött, de a középdöntőben nem?

– A taktika ugyanaz volt, de a Svájc elleni mérkőzés első félidejében nem úgy játszottunk, mint szoktunk, ez volt az egyetlen félidő ezen az Európa-bajnokságon, amikor kissé csalódtam a csapatban – mondta Chema Rodríguez, a magyar válogatott szövetségi kapitánya. – Ilyen kezdés után a második félidőt meg lehet nyerni, de a meccset nagyon nehéz. Mindkét találkozón rendesen dolgoztunk elöl és hátul is, de egy világverseny ilyen, hol mi nyerünk egy góllal, hol az ellenfél, hol a mi kapusunk véd jobban, hol az övék. Egy Eb-n sok egymáshoz hasonló képességű gárda van, amelyek között általában az apró részletek döntenek. Izland ellen például nem volt szerencsénk, pedig remekül játszottunk, a középdöntőben pedig mindig nehezebb: fáradtabbak is vagyunk, szorosabbak és keményebbek a meccsek.

– Hogyan tovább?

– Most kell megmutatnunk, hogy milyen erős csapat vagyunk! Két elképesztően nehéz meccs jön a középdöntő végén, nem jók az esélyeink, de a srácoknak mindig azt mondom, ha a magyar címeres mezt felveszik, száz százalékot kell beleadniuk, és majd meglátjuk, mire megyünk vele. Az országért ez a minimum, amit meg kell tennünk.

– Öt meccs után mi a cél ezen a tornán?

– Ugyanaz, mint korábban: megnyerni a következő mérkőzést. Mi nem olyan csapat vagyunk, amelyik a következő meccsnél tovább gondolkodik. Csak a végén érdemes számolgatni, közben nem arra kell koncentrálni, más válogatottak hány pontot szereznek, nem ezzel fogunk nyerni.

– Két ilyen kemény meccs előtt mit tehet egy edző, hogy a játékosok motiváltak maradjanak?

– Amikor nyersz, és egyre több esélyed van, hogy valami szép eredményt érj el, a motivációt is könnyebb fenntartani. De szerintem elég motiválónak kell lennie a válogatott meznek is. Az az elvem, amihez eddig is tartottam magam, ha mindent beleadsz, mindent megteszel, nyerhetsz vagy veszíthetsz, de büszke lehetsz. Pontosan ezt fogjuk tenni a hátralévő két mérkőzésen.

VÉLEMÉNY Palasics Kristóf, a válogatott kapusa: – Még van bennem csalódottság, de egyik erősségemnek tartom, hogy érzelmileg hamar vissza tudok kerülni alaphelyzetbe, akkor is, ha valami jól sikerült, és akkor is, ha nem. Most már egyre inkább azt érzem, hogy ami volt, elmúlt, tanultunk belőle és újra bizonyíthatunk. Magunk és a csapat miatt, az edzők miatt, akik bíznak bennünk, és azon emberek miatt, akik szurkolnak nekünk otthon és itt, a helyszínen. Minden meccs új esély, hogy megmutassuk magunkat Európa legjobbjai ellen, márpedig Svédország és Horvátország is egyértelműen oda tartozik. Három rosszabbul sikerült mérkőzés után még nagyobb dolog, ha be tudjuk bizonyítani csapatként, hogy igenis erősek vagyunk.

Ilic Zoran: Hatvan percig rohanunk, küzdünk, ez az erősségünk

– Mire lehet építeni a folytatásban?

– Két nehéz mérkőzésünk maradt, igyekszünk a hibákat kijavítani, amelyeket Svájc és Szlovénia ellen elkövettünk, és mindent beleadni a hazai közönség előtt pályára lépő svédek ellen – nyilatkozta Ilic Zoran, a válogatott jobbátlövője. – A csoportmeccseket jól kezdtük, de az Izland elleni rengeteg energiánkba került, nemcsak fizikailag, mentálisan is, hiszen végül kikaptunk. Az esélyeink a középdöntőben is megvoltak, de mindig ugyanoda kanyarodunk vissza: be kell lőni a helyzeteket! Így egy-két rontott lövés után jönnek a hibák, majd futunk az eredmény után. Ez így nem mehet tovább, mert nem tudjuk kézben tartani hatvan percig az ilyen meccseket.

– Mennyire érzi a tapasztalt játékosok hiányát, akik egy-egy kritikus pillanatban a rutinjukkal segíthetik a csapatot?

– Fiatal a csapatunk, több játékosnak ez az első világversenye, még nem szokták meg a légkört, nincs meg a rutin, ami például Lékai Máténak vagy Mikler Rolandnak megvolt, akik már nagyon sok kiélezett meccset játszottak, tudják, mit kell tenni. De szerintem jól haladunk, hatvan percig rohanunk, küzdünk, ez az erősségünk. A saját példámat tudom felhozni, a klubcsapatban nem játszom annyit, ezért az Eb-n krízishelyzetben nem biztos, hogy elvállalom a lövést, mert nem vagyok biztos magamban. De a válogatottnál érzem a bizalmat, és próbálok is élni vele. Tudom, hogy a lövőstatisztikám nem annyira jó, de igyekszem javítani, mindennap ezen dolgozom.

– Azért maradt még erő önökben? Mert szükség lesz rá...

– Erre határozott igennel felelhetek! Maradt bennünk „kraft”, Sipos Adriánnak és Ligetvári Patriknak pedig kicsit több is kell, mert a védelem vezéreiként nekik nincs szünet. Papírforma ide vagy oda, biztos vagyok benne, hogy mindent meg fogunk tenni.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ

3. FORDULÓ, II. CSOPORT (MALMÖ)

Kedd

15.30: Izland–Svájc

18.00: Horvátország–Szlovénia

20.30: Svédország–Magyarország (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!