Sallai Roland közel a duplázáshoz, Victor Osimhen rekordot döntött

Pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el Sallai Roland, miután szerda este megnyerte a Török Kupát a Galatasarayjal. A 27 éves magyar válogatott szélső végig a pályán volt a Trabzonspor ellen 3–0-ra megnyert döntőben, és különösebben nem kellett izgulnia, a csapata ugyanis már az ötödik percben megszerezte a vezetést, a második félidő elején pedig már 2–0 volt az állás. Ahogy a Fanatik nevű portál írta, a Galatasaray más súlycsoport, és némi túlzással már a döntő előtt kupagyőztesnek érezhette magát. Ettől még mindenképpen hatalmas teljesítmény, hogy az 58-szoros válogatott futballista kupagyőztes lett, méghozzá úgy, hogy egyértelműen alapembere az isztambuli együttesnek. Négy mérkőzésen lépett pályára a kupában, ebből három alkalommal kezdőként, a Konyaspor ellen 5–1-re megnyert elődöntőben pedig duplázott. Vagyis kulcsszerepe volt abban, hogy döntőbe jutott a csapat, amely szinte biztos, hogy a bajnoki aranyérmet is behúzza, miután három fordulóval a vége előtt nyolc pont az előnye a Fenerbahce előtt. Ez pedig azt jelenti, hogy ha vasárnap legyőzi a Kayserisport, akkor biztosan bajnok.

„Mindegy, milyen poszton játszom, a legfontosabb, hogy segíteni tudjak a csapatnak – mondta még április végén, az elődöntő után Sallai Roland a klub hivatalos honlapjának. – Jó az esélyünk arra, hogy duplázzunk, szeretnénk megnyerni a bajnokságot és a kupát is.”

Nos, egy hónap sem telt el, és az egyik hőn áhított aranyérem a zsebben, a másik pedig karnyújtásnyira. Talán nem túlzás kijelenteni, hogy klubszinten a mostani Sallai Roland legsikeresebb idénye. Bár hat éve megnyerte a Ciprusi Kupát az APOEL játékosaként, ám a Török Kupa nyilvánvalóan értékesebb. Ha pedig összejön a duplázás, akkor végképp nem kérdés, hogy kihozta a maximumot ebből az évadból. Még akkor is, ha a nemzetközi kupaszereplés miatt lehet némi hiányérzete, miután a Galatasaray az Európa-liga rájátszáskörében kiesett a holland AZ Alkmaar ellen. Úgy, hogy a magyar szélső a párharc mindkét mérkőzésén gólt szerzett.

A rend kedvéért azt is tegyük hozzá, hogy a csapat sorozatban harmadszor lehet bajnok, a Török Kupát viszont hat év elteltével hódította el ismét. Fernando Muslera pedig úgy írt sporttörténelmet, hogy pályára sem lépett a döntőben. A rutinos, 38 éves uruguayi kapus a 18. trófeáját hódította el a Galatával, ezzel Bülent Körkmazt utolérve ő nyerte meg a legtöbb sorozatot a török klubfutball történetében. Nem csoda, hogy a szerdai diadal után a jelenleg sérüléssel bajlódó Mauro Icardi arra kérte az uruguayi kapust, hogy hosszabbítsa meg az idény végén lejáró szerződését, és maradjon még egy évet.

„Megtiszteltetés, hogy utolértem a klub legendáját, Bülent Körkmazt, de a csapat sikere ez a kupagyőzelem – idézte a Sporx Fernando Muslerát. – Megérdemelten nyertünk, mindannyian érezzük, mennyire erős csapatunk van. De nincs megállás, hétvégén újabb fontos mérkőzés vár ránk a bajnokságban, szeretnénk megszerezni az újabb aranyérmet, úgyhogy mostantól a bajnokságra összpontosítunk.”

Török rekordot döntött Victor Osimhen is, akit tavaly ősszel vett kölcsön a klub a Napolitól, és néhány hónap leforgása alatt közönség kedvenc lett. A nigériai csatár a bajnokságban 24 gólnál jár, az Európa-ligában hatot, a kupában ötöt szerzett, vagyis összesen már harmincötnél jár. Márpedig ennyit egy idény alatt még senki nem szerzett a török klubfutball történetében. Az eddigi rekordot Mario Jardel tartotta 34 góllal.

Ám Osimhen esetében is nagy kérdés, hogy marad-e a klubnál. A kölcsönszerződése az idény végén lejár, és a hírek szerint a Juventus mellett több Premier League-csapat is szerződtetné őt a Napolitól, és természetesen a Galatasaray is szeretné őt megtartani.