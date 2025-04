Csak Gazdagodhat – Thury Gábor jegyzete

A MAGYAR VÁLOGATOTT LABDARÚGÓ, Gazdag Dániel a Philadelphia Uniontól a Columbus Crew együttesébe igazolt a közelmúltban. Erre mondják, új impulzusok érik, mivel 2021 óta játszott Philadelphiában, ráadásul eddigi legjobb eredménye az MLS-ben a Keleti főcsoport megnyerése 2022-ben és MLS-döntőbe jutás, míg új klubja az utóbbi öt kiírásból kétszer bajnok lett (2020, 2023). A 29 éves középpályás úgy került jobb csapatba, hogy nem ő szorgalmazta a cserét, a Union vezetősége addig hitegette a szerződéshosszabbítással, hogy a Crew rátalált, s négymillió dollárért vitte, ami nem rossz pénz, főleg ha azt vesszük figyelembe, hogy a Bp. Honvéddal magyar bajnok (2017) és Magyar Kupa-győztes (2020) másfél millió euróért került Amerikába.

Noha már Georges Leekens is felfigyelt rá, Marco Rossinál mutatkozott be a legjobbak között, az olasz szakvezető még Kispestről ismerte, tudta, számíthat rá, s számít is. Részt vett a 2024-es Európa-bajnokságon, 2021-ben kerettag volt, de megsérült. Huszonkilenc válogatott mérkőzésén négy gólt szerzett, ez bizony nem sok egy támadó középpályástól, ám Gazdag egyetlen válogatott meccsen sem volt 90 percig a pályán, le- vagy becserélték, így azért nehezebb.

Noha a szövetségi kapitány rendre meghívta a keretbe, ami a bizalom jele, ez a bizalom nem tartott ki a mérkőzések végéig… Úgy érzem, több van benne, mint amit címeres mezben mutatott, noha a legújabb kori magyar futball felejthetetlen meccsén a Nemzetek Ligájában az angolok wolverhamptoni 4–0-s legyőzése alkalmával Törőcsik Andrást idéző pazar gólt lőtt. Nem ez volt az egyetlen szépségdíjas találata. Amikor a 2020–2021-es idény játékosának választották, a DVTK ellen ő szerezte az évad legszebb gólját. De a Puskás Akadémiának lőtt győztes gólja is káprázatos: jobb sarokkal maga elé tette a labdát, ballal a kapuba emelte.

Noha egy-egy klubváltást csupán idővel lehet megítélni, Gazdag előtt két cél lebeghet: az MLS-ben nyerjen bajnoki címet, továbbá kezdő legyen a magyar válogatottban. Az aranyéremért sokat tehet, a másik nem csupán tőle függ, de ha sorozatban olyan gólokat lő a Columbus együttesében, mint amilyeneket említettünk, kihagyhatatlan lesz.

Nagyon leegyszerűsítve: Gazdag Dániel csak gazdagodhat a klubváltással.

