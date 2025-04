Gazdag Dániel: Kicsit olyan, mintha Budapestről hazaköltöztem volna Nyíregyházára

A távolság nem nagy Philadelphia és Columbus között amerikai léptékkel, mindössze 700 kilométer, mégis fenekestül fordult fel a Gazdag család élete. A klubváltás miatt villámgyorsan kellett átszervezni a hétköznapokat, hétvégéket, de Gazdag Dániel máris úgy érzi, jó helyre, remek klubhoz került, és bár kis túlzással úgy érezte, a Philadelphia Unionból megy nyugdíjba, másként alakult a tengerentúli kalandja.

4 millió dollárt fizetett Gazdag Dánielért

a Columbus Crew a Philadelphiának

„Gyorsan történt minden. Amikor felpörögtek az események, tényleg napok alatt történt minden. Januárban találkozott az ügynököm a Philadelphia sportigazgatójával, szerettünk volna új szerződést kapni, úgy éreztük, az elmúlt években nyújtott teljesítményem alapján megérdemeltem volna, de akkor azt a választ adta, hogy majd áprilisban visszatérünk rá. Aztán április elején sem történt semmi, akkor azt az ígéretet kaptuk, hogy majd a nyáron… Nem tagadom, idegesítő volt, így az ügynököm körbenézett a piacon. Emlékszem, csütörtöki nap volt, edzettünk, bementem az öltözőbe, három nem fogadott hívásom volt tőle, azonnal sejtettem, hogy van valami. Visszahívtam, és mondta, hogy a Crew szeretne azonnal megvenni! Eddig csak azért nem kerestek, mert nem gondolták, hogy lehetőség van a klubváltásomra.”

Miután a Philadelphia Union és a Columbus gyorsan megegyezett, az Amerikában érvényben lévő szabályok alapján Gazdag Dánielnek igazából nem is volt választási lehetősége, mennie kellett. Ligán belül köteles csapatot, klubot, várost váltani, csak abban az esetben lenne a játékosnak beleszólása, ha másik országból keresnék.

Erre mondják, így kell felfelé bukni!

A Gazdag család (Fotó: Columbus Crew)

Új napi ritmust kellett megszokni

A 29 éves, nyíregyházi születésű játékos örült a lehetőségnek, hiszen a Crew jobb csapat a Philadelphiánál, és bár valami újba belevágni bizonytalanságot szülhet, a család is jól járhat a váltással, hiszen Columbus kisebb, élhetőbb, inkább családbarát hely, mint eddigi állomáshelyük. A klubnál lévő lehetőségek is mások, amint Gazdag Dániel megérkezett, azonnal látta, más szintű egyesülethez érkezett.

„A stadion, az edzőközpontot szinte új, minden rendkívül modern, a belvárosban található. A napi ritmust kellett megszoknom, hiszen itt tizenegy óra után kezdünk edzeni, majd következnek a masszázsok, különböző kezelések. Kettő után végzünk.”

A Columbus az utóbbi öt bajnokságból kettőt is megnyert (2020, 2023), a célok pedig nem változtak, újabb trófeát akar. A francia vezetőedző, Wilfried Nancy Kanadában fejezte be az aktív futballt, a Montrealt irányította először, ám évek óta vele éri el a Crew a sikereket. Gazdag Dániel máris megkedvelte új edzője stílusát.

„A szabályok miatt csak akkor hívhatott, amikor véglegessé vált a klubváltásom. Azonnal éreztem rajta, mennyire örül a megszerzésemnek. Kiváló szakmai stábbal dolgozik, mindennap videókat mutatnak, hogy minél hamarabb megismerjem a csapat játékstílusát, és tudjam, mit várnak tőlem. A meccseken próbáljuk tartani a labdát, kis passzokkal érvényesülni, és ezzel a felfogással sikeresek is voltak társaim az elmúlt években. Wilfried Nancy közvetlen edző, és talán ő az első szakember karrierem során, aki ennyire labdabirtoklás-orientáltan akar játszani. Az edzéseket is nagyon élvezem.”

Az öltöző gyorsan befogadta a 29-szeres válogatott légióst, a csapat egyik sztárjával, Diego Rossival pedig azonnal akadt közös téma is.

„Néhány hónappal ezelőtt vele találkoztam már egy médianapon is, illetve az is közös pont, hogy játszott együtt Szalai Attilával a Fenerbahcéban, így vele sokat beszélgettem akkor is. Mesélt néhány történetet törökországi időszakáról. Mellette egy ukrán játékosunk, Jevhen Cseberko segít sokat, de igazából az egész közegen azt érzem, hogy nagyon befogadó.”

Sallói Dániel és a Sporting Kansas City formája is javul Sallói Dániel (Fotó: Getty Images) Gazdag Dániel mellett Sallói Dániel is oszlopos tagja a Major League Soccernek (MLS). A magyar csatár 2014 óta tartozik a Sporting Kansas City kötelékébe, 2016 első felében a második csapatban játszott – fél év alatt 13 mérkőzésen öt gólt szerzett –, kölcsönben szerepelt a Gyirmót FC Győrben, majd 2017 elejétől a Kansas City első keretét erősíti. Már 262 mérkőzést játszott Észak-Amerikában, ezeken 64 gólt szerzett és 40 gólpasszt adott. A legjobb idényében, 2021-ben 33 összecsapáson 16 gólt és kilenc gólpasszt termelt. Az elmúlt évben rendkívül visszafogottan teljesített, 38 meccsen csak két gól és hat gólpassz fűződött a nevéhez minden sorozatot figyelembe véve. Ezt már az idén túlszárnyalta, az utóbbi hetekben kitűnő formába lendült, az előző hat fordulóban négyszer volt eredményes, a múlt hét végén a San José Earthquakes ellen duplázott, valamint gólpasszt adott (5–3). Március 31-ig a magyar származású Peter Vermes volt az edzője, a gyenge szezonrajt miatt 16 év menedzseri munka után menesztették. Összesen háromszor ünnepelhetett kupagyőzelmet, 2013-ban a bajnoki címet is elhódította a csapattal. Sallói Dániel kivette a részét a 2017-es kupaaranyból, a döntőben gólt szerzett a New York Red Bulls ellen (2–1). Még mindig csak a 13. helyen áll a Sporting KC a Nyugati főcsoportban, de a formája javul, az utóbbi három meccsen hat pontot szerzett – az azt megelőző hat fordulóban összesen egyet… M. D.

Kisfia magyarázza a baseball szabályait

Columbust össze sem lehet hasonlítani Philadelphiával. Amíg az egyik igazi metropolis, égig érő házakkal, az utcákon hömpölygő tömeggel, a másik sokkal kisebb, családiasabb város, tele parkkal, játszótérrel. A család az idény végéig még Philadelphiában marad, a nyolcéves Dániel ott fejezi még be a tanévet, aztán a két fiú és Gazdag Dániel felesége is követi a családfőt.

„A múlt héten több napot is itt töltöttek velem, sikerült kicsit körbenézni a városban. Daninak tavaszi szünet volt az iskolában, lehetőségük nyílt meglátogatni engem, most pedig csütörtök esténként érkeznek, és vasárnap este repülnek vissza Philadelphiába. Dani imádja a baseballt, kíváncsi volt itt, Columbusban is a helyi csapatra, kimentünk a meccsre. Ő érti az összes szabályt, nyolcéves, a lelátón ő mondja, mi miért történik a pályán. Egyelőre szállodában lakom még, próbálok házat keresni, néhányat már megnéztem, de az igazit még nem találtuk meg. Ezek a kellemetlen részei a klubváltásnak, remélem, hamar rátalálunk a megfelelőre. De összességében nagyon tetszik a város, Kolumbusz Kristóf szobránál is jártunk a családdal.”

Errefelé a labdarúgás az első számú sport

Gazdag Dániel nemcsak különleges klubhoz, hanem sokszínű városba tette át a székhelyét. Columbus Ohio állam fővárosa, egyben legnépesebb települése, lakossága a külvárosokkal együtt eléri a kétmillió főt. A Scioto és Olentangy folyó találkozásánál fekvő várost gyakran emlegetik Amerika legnagyobb kisvárosaként – barátságos, zöld, kulturálisan élénk, ugyanakkor gazdaságilag is fejlődő központ. A város egyik legismertebb városrésze a German Village, a 19. században Columbus fontos célpontja volt a német bevándorlóknak, így máig fennmaradt a hagyomány – a városrészek közül ez kuriózum, tradicionális sörözőkkel és kolbászházakkal. Az Oktoberfest évente több ezer látogatót vonz. Itt található a híres Schmidt’s Sausage Haus, ahol egykor John McCain elnökjelölt is megfordult, ahogyan Bill Clinton is betért a szomszédos Katzinger’s Delicatessenbe, ahol még egy szendvicset is elneveztek róla. Columbus egyetemi város, az oktatásban is élen jár: itt működik az USA legnagyobb állami egyeteme, a The Ohio State University.

A napokban Gazdag Dániel (jobbra) már a Columbus Crew játékosaként tapasztalhatta testközelből, hogy Lionel Messi még mindig nagyon tud futballozni (Fotó: Getty Images)

Ami pedig a sportot illeti, a városban a labdarúgóké az első számú csapat!

„Philadelphiában szinte minden sportágban volt topcsapat, a labdarúgás amolyan kistestvér volt, a szurkolók többsége az NFL- és az NHL-együttest részesítette előnyben. Itt, Columbusban a futball az első számú sport, még a jégkorongnál is népszerűbb.”

A stadion befogadóképessége húszezer feletti, a Crew drukkerei pedig országszerte ismertek. Az egyik leghíresebb szurkolói csoportjuk a Nordecke, a német kifejezés jelentése „északi kanyar”, ami nem véletlen, hiszen a stadion északi lelátóján formálódott egységgé három korábbi szurkolói csoport.

Két hét múlva a Philadelphia Union otthonába látogat a Columbus, Gazdag Dániel számára igazán különleges lesz az az összecsapás. Négy évet töltött el a városban, és így a váltás után máris visszatérhet oda ellenfélként.

„Érdekes mérkőzés lesz, az biztos. Az öltözőben a csapattársaim már most kérdezgetik, milyen fogadtatásra számítok. De a szurkolók kedveltek, a váltás után is rengetegen írtak és sok sikert kívántak, szóval nem hinném, hogy bárki barátságtalanul fogadna.”

És ami Columbusban még óriási pozitívum: amíg Philadelphiában ötven percig tartott eljutni az edzőközpontba, itt negyedóra alatt odaér a szállodából, errefelé nincsenek akkora távolságok. A belváros tele van szuper éttermekkel és kávézókkal.

„Kicsit olyan, mintha Budapestről hazaköltöztem volna Nyíregyházára. Kisvárosi hangulata van, de nagyon élvezem.”