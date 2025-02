Légiósok: Vancsa Zalán távozott a Genttől, Hollandiában folytatja

A téli átigazolási időszak utolsó napján a belga Gent két távozót is bejelentett: Nurio Fortunát az idény végéig kölcsönadták a francia másodosztályban szereplő Dunkerque-nek, míg Vancsa Zalán kölcsönszerződését megszüntették.

A magyar válogatottban is bemutatkozott támadót már be is jelentette új klubja, a Rodánál folytatja. A holland klub az idény végéig veszi kölcsön Vancsát, aki a 72-es mezszámot kapja.

„Zalán a jó cselezőkészségével és a játékával extra lehetőségeket kínál számunkra a támadójátékban. Büszkék vagyunk arra, hogy a City Group egy olyan tehetséget bízott ránk, mint Zalán” – értékelt Rob Servais technikai igazgató a holland klub hivatalos honlapján.

A Roda a holland másodosztályban jelenleg nyolcadik helyen áll.