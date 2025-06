Sallai Roland még sokáig maradna a Galatasarayban

Sallai Roland az idény indulása után csatlakozott a Galatasarayhoz, és a bajnokság jelentős részében alapembernek számított az isztambuliaknál.

„Mentálisan végig erősnek kellett lennünk. Végül megnyertük a bajnokságot és a kupát, a Szuperkupát is szeretnénk elhódítani. Úgy érzem, nekem is jól ment a játék, még ha időnként a megszokottól eltérő poszton játszottam. De ehhez is alkalmazkodtam.”

Sallai az Ihlas hírügynökségnek elmondta, hogy előzetesen is jókat hallott a klubról, és nem is kellett csalódnia.

„Már az érkezésemkor rájöttem, milyen nagyszerű szurkolóink vannak. Ez tényleg egy más világ, olyan, amilyet még nem láttam. Nagyon boldog vagyok itt, még sokáig szeretnék maradni.”

Hozzátette, hogy a családias légkörnek is köszönhető, hogy sikeresek voltak a bajnokságban és a kupában is.

„Mondtam a csapattársaimnak, hogy történelmet fogunk írni azzal, hogy megnyerjük a 25. bajnoki címet. Jövőre is bajnokok akarunk lenni, de ez mindegyik idényre érvényes. Én akarok lenni az első magyar játékos, aki három trófeát is nyer Törökországban. A bajnokság nagyon nehéz számunkra, mivel minden ellenfelünk extra motiváltan lép pályára ellenünk.”

Sallai kijelentette, hogy nem volt igazi fordulópont a bajnoki szereplés során.

„Nem hegyezném ki bármelyik mérkőzésre, mert mindegyik fontos volt. Ahhoz, hogy bajnokok legyünk, folyamatosan koncentrálnunk kellett. A nemzetközi porondon jól szerepeltünk abban az időszakban, amikor nem lehettem ott. Volt egy szabály, ami ellen nem tehettünk semmit. Utána csapatként nem úgy sikerültek a meccsek, de ősszel még erősebben térünk vissza.”

A magyar válogatott játékosa több poszton is szerepelt az idény során, erről is beszélt.

„Az, hogy jobbhátvédként játszottam, a futball része. Kellett egy-két meccs az alkalmazkodásra, de utána elég jól ment. Az egyetlen poszt, ahol nem fogok játszani, az a kapus.”

Kiemelte edzője, Okan Buruk munkáját is, és hozzátette, a bajnoki címhez az is kellett, hogy a Fenerbahce elleni egyik derbit sem veszítették el. Méltatta még a csapattól távozó Dries Mertenst és Fernando Muslerát, illetve reménykedik benne, hogy Victor Osimhen marad.

Sallai az interjú végén köszönetet mondott volt klubjának, a Puskás Akadémiának is.

„Nélkülük nem tartanék itt, nagyon jól dolgoznak az akadémián. Azt hiszem, a jövőben sikeres játékosok kerülnek ki tőlük.”