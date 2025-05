Nikitschernek van fix kivásárlási ára, de nem célja a klubváltás

„A tulajdonosváltással új vezetőség is érkezhet a klubhoz, új szakmai elképzelésekkel, új játékospolitikával, ami nyilván kihathat egyes labdarúgók jövőjére is, azonban Nikitscher Tamást hároméves szerződés köti a Valladolidhoz, és rögzített ára van, tehát jelen állás szerint csak akkor változhat a helyzete, ha jelentkezik egy olyan csapat, amelyik ezt az összeget kifizeti. Azonban nincs arról szó, hogy mindenképp távozni szeretne, tavasszal tizenhárom mérkőzésen lépett pályára, tehát rögtön megkapta a lehetőséget, jól is érzi magát a klubnál, és az is nagy kihívást jelentene neki, ha a másodosztályban a feljutásért küzdhetne a Valladoliddal” – nyilatkozta a Nemzeti Sport megkeresésére a középpályás menedzsere, Nánási Balázs.

A játékosügynök hozzátette, Nikitscherékkel még nem közölték a változásokat a klubnál, így egyelőre nem tudják, a tulajdonosváltás miképpen hat ki a napi munkára, kik veszik majd át a klub irányítását.

Nikitscher a télen bónuszokkal együtt egymillió euróért szerződött Kecskemétről a Valladolidhoz, a kivásárlási ára nem ismert, de ahogy az ilyenkor szokásos, legkevesebb a duplája lehet a téli átigazolási díjának.