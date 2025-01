Törökország: hároméves szerződést kínálnak Szalai Attilának – sajtóhír

Az aksam.com híre szerint a Trabzonspor kész hároméves szerződést kínálni a magyar válogatott Szalai Attilának, akit kétmillió euró körüli összegért kivásárolnának a német Hoffenheimtől.

A portál szerint ugyan végleges megállapodás nem született, de hamarosan meglehet a megegyezés, miután a csapat vezetőedzője, Senol Günes is támogatja a korábban a Fenerbahcéban is futballozó Szalai szerződtetését.

Korábban beszámoltunk róla, hogy Szalai nemrég menedzsert váltott (a német székhelyű Rogon után most már a Sallai Rolandot is képviselő, ugyancsak külföldi Wassserman menedzseriroda intézi az ügyeit), és ezt hamarosan klubváltás is követheti, ugyanis a Hoffenheim új vezetőedzője, Christian Ilzer sem számol a 26 éves játékossal, aki ebben az idényben még nem szerepelt egyetlen tétmeccsen sem német klubjában.