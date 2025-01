Kerkez Milos a világszint közelében

Már győri időszakában is megmutatkozott Kerkez Milos győzni akarása (FOTÓ: KISALFÖLD/CSAPÓ BALÁZS) A hozzáállása emelte kortársai fölé Kerkez Milost az ETO FC Győrnél – a bal oldali védőről korábbi edzői, valamint jó barátja, Priskin Tamás is elismerőn beszélt lapunknak. A dorogi Buzánszky Jenő stadionból az Anfieldig: Kerkez Milos 2020. augusztus 23-án mutatkozott be profi futballistaként az ETO FC Győr színeiben a Dorog ellen 2–0-ra elveszített másodosztályú mérkőzésen. Csaknem napra pontosan három évvel később, 2023. augusztus 19-én a Bournemouth színeiben a Liverpool otthonában játszotta első idegenbeli meccsét a Premier League-ben. De gondolta volna-e az edző, aki 16 évesen pályára küldte a felnőttek között, hogy ilyen karriert futhat be ilyen rövid idő alatt? „Ha a mentalitására gondolok, láttuk benne azt a pályaívet, amit eddig befutott, de eleinte nem gondoltam volna, hogy Premier League-futballista lehet – mondta lapunk megkeresésére Tuifel Péter, aki a 2020–2021-es idény elején dolgozott az ETO FC Győr vezetőedzőjeként, és az akkor 16 éves Kerkez Milos az ő irányításával mutatkozott be zöld-fehér mezben. – Rendkívül elszánt volt az első pillanattól kezdve, bár azt is el kell mondanom, hogy technikailag és kreativitásban akadtak hiányosságai, és a magatartása is ébresztett bennünk kételyeket, hiszen a kollégiumban voltak vele problémák. De olyan fiatalon kivel nincsenek? Eleinte nem volt túl finom, hogy úgy mondjam, művészkategória a pályán, vad fiúnak ismertük meg 2020 elején, amikor elkezdett a felnőttcsapattal edzeni. Ne­manja Andrics vette a szárnyai alá, Milos felnézett rá, de tartott is tőle. Valahogy a szerb származása az előnye a többi magyar fiatalhoz képest. A magyar gyerekek többségében nincs meg a Kerkez Milosra jellemző elszántság, bátorság, az, hogy nem tojnak be.” A jelenleg az ETO FC Győr mentorprogramjában egyéni képzőként dolgozó szakembert meglepte, hogy ilyen gyorsan erre a szintre jutott Kerkez Milos, de persze örül, hogy tudatosan építik a karrierjét. „Természetesen figyeljük őt is, ahogy korábban Bénes Lászlót vagy Kalmár Zsoltot, akik tőlünk a nemzetközi futballba kerültek, annyi különbséggel, hogy Milossal nincs semmiféle kapcsolatunk. Nagyon meglepett, amikor kiderült 2021 januárjában, hogy a Milan szerződteti, ritka a magyar utánpótlásban, hogy valaki ekkora szintet lép. Nagyszerű, hogy ilyen lépcsőzetesen építik a pályafutását, mindig kicsiket ugrik, előbb Hollandia, aztán a Premier League. Rendkívül fiatal még mindig, ezért hosszabb távon tervezhetnek vele még sztárklubok is a bal oldalon. Robbanékony, nagyszerű a testfelépítése, rengeteget és gyorsan fut. Amikor az ETO-ban játszott, akkor is jó játékos volt, de látszik rajta, milyen sokat tanul, ahogy egyre rutinosabbá válik.” Fotó: KovÁcs Péter Az idény közben Tuifel Pétert Csató Sándor váltotta, aki büszke rá, hogy megtalálta Kerkez Milos posztját: „Teljesen más hőfokon égett az edzéseken, mint mások – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak a jelenleg az NB II-ben szereplő Békéscsaba vezetőedzője. – Az U17-nél találkoztam vele először, mindig csúszott-mászott, minden helyzetben győzni akart. A felnőttek között is ilyen volt, ám ott kicsit visszafogottabbá vált, elfogadta az idősebb játékosok, mint Lipták Zoltán vagy Priskin Tamás tanácsait. A koronavírus idején volt egy négyhetes edzőtáborunk, s miközben a magyar fiatalok ilyenkor visszahúzódóbbak, rajta látszott, keresi a kapcsolatot, folyton Priskinéken csüngött, nagyon szeretett velük lenni, ahogy tudott, beszélgetést kezdeményezett. Ami büszkeséggel tölt el, hogy én tettem először a balhátvéd posztjára. Korábban középpályásként az összjátékban jó volt, a kapuhoz odaért, jól fejelt, de nálunk épp hiányposzt volt a bal oldal, s végül ott ragadt. Az első tavaszi bajnokit a Péccsel játszottuk, s amikor kihirdettem volna a kezdőt, szólt a Milan, hogy Kerkez Milost nehogy nevezzem, mert éjfélig átigazol, és ne legyen semmi baj. Sejteni lehetett, hogy megkötik az üzletet, de meglepett, hogy ilyen díszes képviselet jött érte a milánóiaktól. Örülök, hogy járja az útját és fejlődik, s hova juthat még…” Fotó: Csapó Balázs Lapunk megkeresésére Priskin Tamás, a 63-szoros magyar válogatott csatár, Kerkez Milos korábbi győri csapattársa is beszélt barátjáról. „Rendszeresen beszélgetünk, jó kapcsolatot ápolunk. Szerencsére tanácsokkal már nem kell ellátni, hiszen érett a játéka, inkább gratulálni szoktam neki. Igyekszem az angliai útjaimmal egybekötni az ő meccseit, hogy a lefújás után leülhessünk beszélgetni.” jelenleg egyetemi hallgatóként, a győri Üstökös FC utánpótlás-nevelő egyesület sportigazgatójaként és televíziós szakértőként tevékenykedő korábbi Premier League-játékos egyetért volt edzőivel abban, hogy Kerkez Milos más hőfokon égett, mint a többiek. „Vehemens volt, de a szó pozitív értelmében. Örültem neki, ha edzésen ilyen játékos volt az ellenfelem egy az egy vagy kettő a kettő elleni játék alkalmával. Mindig egymás ellen mentünk, szerettem ezt az edzésmódszert, mert ki tudtuk hozni egymásból a maximumot. Könnyebbség volt, hogy tudtunk kommunikálni egymással, illetve az, hogy tetszett a mentalitása, nyitott volt a fejlődésre és mindenki iránt, bátran mert kérdezni. Általában én voltam az első, aki odaért az edzésre, de ő is az elsők között volt. Rendkívül szorgalmas és tanulékony, emiatt a hiányosságait eltüntette. Van egy jó példám a hozzáállására: gyakran megverte az ellenfeleit a szélen, de a beadásai nem sikerültek. Ilyenkor a következő edzések után kint maradt beadást gyakorolni, sohasem mondott nemet a pluszmunkára.”