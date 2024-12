Sallai Roland: A Puskás Európa egyik legjobb futballakadémiája

A Fanatiknak adott interjúban Sallai megerősítette, hogy a török bajnokság megnyerése a fő cél a Galatasarayjal, amely 24 bajnoki címnél jár, és mivel ötösével kerülnek fel a csillagok a címerre, ez egyben az ötödik csillagot is jelentené.

„Amikor először láttam török bajnokit, meglepődtem, mert nagyon gyors volt a játék. A liga nagyon erős, és büszke vagyok rá, hogy ilyen nagy sztárokkal játszhatok együtt a Galatasarayban – mondta Sallai. – Az első naptól otthon éreztem magam a klubnál, a stáb és a csapattársak is tárt karokkal fogadtak, és azóta is mindig mindenben segítenek, amiért hálás vagyok. Mindenki előtt egy cél lebeg, az ötödik csillag megszerzése a címerünkre. Ez egy nagy család, otthon érzem magam benne. Semmi másra nem kell figyelnem, mint a munkára, és hogy sikeresek legyünk a pályán.”

Sallai Roland emellett lát esélyt arra is, hogy klubja az Európa-liga trófeáját is megszerezze. A magyar válogatott játékos beszélt az Eyüpspor elleni vasárnapi bajnokin szerzett góljáról is, amely már régóta érett.

„Csodás pillanat volt, be kell vallanom, korábban is voltak nagyszerű lehetőségeim, amelyeket még nem tudtam kihasználni. Fontos volt nekem, hogy hazai pályán szereztem az első gólomat, és együtt ünnepelhettem a szurkolóinkkal” – idézte Sallait a Fanatik.

Kitért arra is, amit hétfő este elmondott a könybemutatón, azaz hogy tavasszal a Nemzetek Ligája osztályozóján két hazai meccse is lesz a magyar–török párharcban.

