A Puskás-könyv isztambuli bemutatóján Sallai elárulta: örül, hogy kétszer hazai pályán játszhat a törökök ellen

Puskás Ferenc akár egyszuszra végigolvasható, kimondottan a nem magyar érdeklődőknek is szóló, különleges fotókkal gazdagon illusztrált életrajza először 2015-ben látott napvilágot magyarul és angolul, Szöllősi György tollából, a Hungarikum Bizottság pályázatának jóvoltából, tíz évvel azután, hogy a Nemzeti Sport gondozásában megjelent a szerző, lapunk mai főszerkesztője „nagy” Puskás-könyve.

(Fotó: Tamer Gerek/Isztambuli Liszt Intézet)

A népszerű életrajzi füzeteket aztán az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából további négy (spanyol, német, orosz, francia) nyelven jelentette meg a Rézbong Kiadó, amely a következő évben egy lengyel partnernek adott engedélyt a kötet keményfedeles, lengyel nyelvű kiadására. A spanyol verzió ünnepélyes bemutatóját a madridi Bernabéu Stadionban tartották, Puskás Ferenc halálának a 10. évfordulóján, az idei Török-Magyar Kulturális Évad, azaz a két ország diplomáciai kapcsolatainak centenáriuma pedig lehetőséget teremtett a kiadvány török nyelvű változatának elkészítésére.

Ennek törökországi bemutatóját tartották hétfő este Isztambulban, a helyi Liszt Intézetben (a magyar kulturális központ szakemberei a fordításban, szerkesztésben is oroszlánrészt vállaltak), ahol házigazdaként és főszervezőként Pintér Attila főkonzul köszöntötte a szép számban megjelent vendégeket. Köztük két különleges futballsztárt: a Bayern München, a Real Madrid és a Galatasaray korábbi török válogatott középpályását, 2010 FIFA Puskás-díjasát, Hamit Altintopot és a Galatasaray jelenlegi csatárát, a párjával, Bettinával érkező magyar válogatott Sallai Rolandot, aki hét éven át volt a felcsúti Puskás Akadémia növendéke, így mindkettejük pályafutása erős szállal kapcsolódik a legendás játékoshoz.

(Fotó: Tamer Gerek/Isztambuli Liszt Intézet)

Puskás maga is lőtt gólt Isztambulban – elevenítette föl beszédében a Puskás-örökség nagyköveteként Szöllősi György –, azon az 1956-os török–magyar válogatott mérkőzésen, amelyen egyébként óriási meglepetésre 3:1-re kikapott az Aranycsapat, először az 1954-es világbajnoki döntő óta. Az viszont friss örömhír volt a magyar szurkolóknak, hogy vasárnap Sallai Roland is megszerezte első isztambuli gólját, amelyről beszélt is a könyvbemutatón:

„Nagyon vártam már ezt a gólt és fantasztikus érzés volt utána együtt ünnepelni a szurkolókkal, akik egyedülálló hangulatot teremtenek minden mérkőzésünkön” – mondta az Eyüpspor elleni bajnoki találkozó (2–2) alkalmával csapata második gólját szerző, a meccset remekül végigjátszó csatár.

(Fotó: Tamer Gerek/Isztambuli Liszt Intézet)

Sallait a törökök elleni, márciusi Nemzetek Ligája-osztályozókról is kérdezték a jelen lévő török újságírók és elmondta, már téma az öltözőben a párosítás, ő pedig kifejezetten szurkolt azért, hogy a törökországi összecsapás helyszíne a Galata stadionja legyen, így ugyanis úgy érzi, mind a kétszer „hazai pályán” játszhat majd. Altintopot, aki a legutóbbi vezetőségváltásig a Török Labdarúgó-szövetségben dolgozott, többek között éppen Sallairól kérdezték, s ő méltatta a magyar támadó fizikai adottságait és technikai tudását, a helyszínen hosszan beszélgetett vele és sok sikert kívánt neki a Galatasaraynál, ahol akár már az idén szeretnék ismét megnyerni a második számú európai kupasorozatot, az Európa-ligát, mint két évtizede az UEFA-kupát.

Hamit Altintop a Nemzeti Sportnak Puskás Ferencről is beszélt.

„Mielőtt Puskás-díjat kaptam, nem sokat tudtam róla, de aztán mindennek utána néztem és lenyűgözött a pályafutása. De legalább annyira a visszaemlékezésekből kirajzolódó személyisége. Szerintem legalább annyira ennek köszönheti, mint a futballtudásának, hogy máig annyian szeretik” – mondta a törökök Puskás-díjasa.

ALTINTOP DÍJAZOTT GÓLJA 2010-BŐL