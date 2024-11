Sallói Dániel jobb szereplésben bízik a következő idényben

„A mostani idényünk nem úgy sikerült, ahogy terveztük, nem jutottunk be a rájátszásba. Egyénileg és csapatként sem teljesítettünk jól, én ráadásul sérüléssel kezdtem már a felkészülést is, aztán szezon közben bokaszalagszakadást szenvedtem” – mondta az M1 aktuális csatornának adott interjúban a játékos. Hozzátette: örül, hogy véget ért ez a negatív idény, és már várja, hogy elkezdjék a felkészülést a következőre, amelyben javítani szeretnének.

A 28 éves futballista idén megkapta az amerikai állampolgárságot. Ezzel kapcsolatban viccesen megjegyezte, hogy most már szavazhat az Egyesült Államokban, és a repülőtéren is hamarabb átjut az ellenőrzésen, amikor visszatér az országba.

„Amikor 18 évesen először felültem a repülőre, nem gondoltam, hogy ez lesz, de nagyon örülök, hogy így alakult az életem” – fogalmazott. Az MLS-szel kapcsolatban Sallói Dániel azt mondta, szerinte folyamatosan fejlődik, és amíg korábban az volt a jellemzőbb, hogy nagy sztárokat hoztak, most már inkább a fiatalokat építik be. Hozzátette ugyanakkor, hogy Lionel Messi szerződtetése egyértelműen közönségvonzó lépés volt, és érkezése segített a ligának.

„Ezzel együtt remélem, hogy az MLS a jövőben is inkább ugródeszka lesz az Európába vágyó labdarúgóknak” – közölte. A futballista – akinek további két évre szól a szerződése klubjával – elmondta még, hogy nagyon jól érzi magát Kansas Cityben, a karrierje befejezése után is ott képzeli el az életét. A válogatottal kapcsolatban Sallói Dániel úgy fogalmazott, szurkol a magyar csapatnak, több játékossal is jóban van és követi az eredményeiket, ő pedig most arra koncentrál, hogy a saját együttesében jól teljesítsen, s meglátja, mit hoz a jövő.