Gazdag Dániel megsérült, vereséget szenvedő csapata 2017 után lemaradt a rájátszásról – videó

Gazdag Dánielék számára nem volt elég győzniük az utolsó fordulóban, de más meccsek kedvező alakulása is kellett volna ahhoz, hogy rájátszást érő pozícióban végezzenek. A Cincinnati elleni mérkőzés – amelyen a három pontra mindenképpen szükségük volt – jól indult a számukra, hiszen már a 2. percben vezetést szereztek. A 15. percben viszont Gazdag megsérült, és emiatt le kellett cserélni. A hírek szerint hátsérülést szenvedett.

A folytatásban a vendégek fordítottak, és ezzel elütötték a rájátszástól a Philadelphiát, amely – egymás után három bajnokin kikapva – a Keleti Konferencia 12. helyén zárt, és 2017 után most először nem jutott be a rájátszásba.

Az már korábban eldőlt, hogy a Sporting Kansas City nem jut rájátszásban, a 34., utolsó fordulóban pedig az FC Dallas vendégeként szenvedett vereséget. Sallói Dániel kezdőként 61 percet kapott, a gárda pedig sorozatban negyedszer kapott ki, és ezzel Nyugaton a 31 pontjával az utolsó előtti, 13. lett. Összehasonlításképpen a 9., rájátszást érő pozícióban végző Portland Timbers 47 pontot gyűjtött.

Érdekesség: A Jenkifoci hívta fel arra a figyelmet, hogy 2017 óta megszakítás nélkül minden szezonban szerepelnek magyar labdarúgók az MLS-ben. Azóta csak egyszer (2019-ben) fordult elő, hogy egyetlen magyar játékos sem volt ott a bajnokság rájátszásában. Az idei lett a második ilyen.

A Keletet toronymagasan megnyerő Inter Miami is pályára lépett, a gárda otthon 0–2-ről fordított (lentebb érdemes megnézni az összefoglalót, különösen a vendégek második találatát) 6–2-re. A hazai csapat első két gólját Luis Suárez szerezte. Az 58. percben, 2–2-es állásnál állt be az a Lionel Messi, aki négy nappal korábban Bolívia ellen 90 perc alatt három gólt és két gólpasszt jegyzett. Most bő fél óra is elég volt neki, hogy mesterhármasig jusson a New England Revolution ellen.

Messi csupán néhány másodpercet töltött a pályán, amikor előkészítette a fordítást jelentő találatot, majd húsz perccel később ő lőtte a negyediket (a gólpasszt Suáreztől kapta). Nem sokkal később ismét eredményes volt, ezúttal Jordi Albától kapott kulcspasszt. A legvégén a triplázás is összejött neki, a gólpasszt jegyző Suárez pedig két góllal és két gólpasszal zárta a meccset.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS

Philadelphia Union–Cincinnati 1–2

Philadelphia: Gazdag Dánielt a 15. percben hátsérülése miatt lecserélték.

FC Dallas–Sporting Kansas City 2–1

SKC: Sallói Dániel kezdőként 61 percet játszott.

További eredmény

Inter Miami–New England Revolution 6–2