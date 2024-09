Gulácsi parádézott, a Kicker megajánlotta neki az igen ritka legjobb osztályzatot és a meccs embere címet

A Leipzig egyértelmű esélyesként érkezett az első három bajnoki mérkőzését elvesztő St. Paulihoz, ám ha Gulácsi Péter nem véd szenzációsan, aligha jut ponthoz.

A hatos skálán osztályozó, feles kalkulust is osztó tekintélyes Kicker a lehető legjobb jegyet, az 1-est adta a magyar kapusnak, és őt választotta meg a mérkőzés emberének. Értelemszerűen a forduló álomcsapatába is bekerült Gulácsi – ebben az idényben immár másodszor. (A meccset szintén végigjátszó Willi Orbán 3-ast kapott.)

A Leipzig hivatalos honlapja is kiemelte a magyar kapus érdemeit: „Gulácsi megóvta a kaput a góltól” – olvasható a mérkőzésről tudósító írás címében, amelyhez természetesen az ő képét mellékelték.

A Kicker archívumának tanúsága szerint a lipcsei csapatot 2015 óta erősítő Gulácsi korábban egyetlenegyszer, 2022 januárjában, a Stuttgart 2–0-s idegenbeli legyőzésekor kapta meg az igen ritkának számító 1-es osztályzatot.

A vasárnap elsősorban az első félidőben parádézó Gulácsi védéseiből csupán egy került be a mérkőzés hivatalos összefoglalójába, amelyből az is kiderül: a „jó kapusnak szerencséje van” futballközhely is érvényesült a mérkőzésen…