Gróf Dávid: A görög élvonalban is alapember maradnék

Szombaton rajtol a görög élvonal 2024–2025-ös idénye, a nyitó mérkőzésen a Koszta Márkot, valamint a kapus Kovács Dánielt is soraiban tudó Volosz az Olympiakoszt fogadja.

„Az ember nyilván könnyebb kezdést is el tudna képzelni, mint a rendkívül erős Olympiakosz elleni összecsapást, de megpróbálunk meglepetést szerezni – mondta lapunknak Kovács Dániel, a Volosz 30 éves kapusa, aki januárban szerződött a Fehérvártól a görög klubhoz. – Új vezetőedző érkezett hozzánk, a spanyol Joaquín Gómez még csak harmincnyolc éves, tele ambícióval, és meg akarja mutatni, hogy ezen a szinten is megállja a helyét. A felkészülésünk összességében jól sikerült, tíz napot töltöttünk el a görög hegyekben – ott kellemesebb az időjárás, nincs harmincnyolc-negyven fok –, s Olaszországban is edzőtáboroztunk csaknem két hetet. Sokat gyakoroltuk a háromvédős rendszert, bizakodó vagyok. Számos új játékos érkezett, így Koszta Márk is, a magyar csatár kisebb ­térdsérüléssel bajlódik, de talán játszhat szombaton. Ami engem illet, a felkészülés alatt sokat védhettem, jól is ment a játék, de miután több alkalommal kemény pályán edzettünk, begyulladt az Achilles-inam, ez már visszatérő, makacs probléma nálam. Sajnos kilencvenkilenc százalék, hogy az első egy-két fordulóban nem állhatok a kapuban, szinte biztosan a huszonnégy éves görög, Mariosz Sziampanisz véd majd. Amint felépülök, nem lehet más célom, mint hogy első számú kapus maradjak! Azért is bánt a sérülés, mert utálok edzést és mérkőzést kihagyni, imádok kondizni, készülni, tétmeccset játszani! De ez van, el kell fogadnom a jelenlegi helyzetet.”

Gróf Dávid viszont egészséges, és a jelek szerint vasárnap a 35 éves kapus védi a Levadiakosz kapuját a másik feljutó Athens Kallithea elleni hazai bajnokin. A hírek szerint főleg Athén környékén erdőtüzek pusztítanak, óriási a hőség.

„Hallom, Magyarországon is nagy a meleg, nos, itt is rendre negyven fok van, ezért csak estefelé tartja a szakmai stáb az edzéseket – mondta lapunknak Gróf Dávid, a ­Levadiakosz kapusa. – Bár nyáron lejárt a szerződésem, örülök, hogy hosszabbítottunk, a családom remekül érzi magát itt, én pedig rendre játszottam, hiszek benne, hogy így lesz az első osztályban is. Rutinos, jó játékosokat szerződtettünk, például Kirijakosz Papadopuloszt: a harminckét éves görög belső védő korábban futballozott például a Schalkéban, a Leverkusenben, a Leipzigben és a Hamburgban is. Rajta kívül is értékes labdarúgókat csábított magához a klub, ugyanis a Levadiakosz több millió euróhoz jutott: Fotisz Joannidisz korábban játszott a Levadiakoszban, a huszonnégy éves csatár jelenleg a Panathinaikosz futballistája, és topligákból hívják – a továbbértékesítésből százalékot kapott volna a Levadiakosz, de az elnök megegyezett a Panával, hogy fizessen egy fix összeget, és ennek fejében lemond erről a százalékról. Ha nagyon sok pénzért adja el a Pana, lehet, hogy az elnökünk bukik valamennyit, így viszont szép összeggel gyarapodott a klub, az elnök biztosra ment. Szóval, a keret mindenképpen erősödött, fontos, hogy győzelemmel kezdjünk. Új edző irányít nálunk is, Nikosz Papadopulosz ötvenkét éves, rutinos szakember, legutóbb a görög válogatottat irányította megbízott edzőként. Távolságtartó ember, nem haverkodós, nem beszél sokat, szakmailag nagyon felkészült. Velem is korrekt volt, behívott magához, elmondta, számít rám. Ha jól számoltam, már a tizennyolcadik nyári felkészülésemnek vágtam neki felnőttkarrierem során, egyre nehezebben megy, inkább mindig tétmeccset játszanék, az az igazi! Erre mondta korábban egy edzőm: a nyári felkészülést nem szeretni, hanem végigcsinálni kell…”