Kovács Dániel vezéregyéniség akar lenni Nyíregyházán

EGYÉRTELMŰVÉ VÁLT, hogy miután Tóth Balázs súlyos sérülést szenvedett (elülső keresztszalag-szakadás) a múlt héten, a Nyíregyháza Spartacusnak kapust kell szerződtetnie. A klub nem is tétlenkedett, hétfőn megszerezte Kovács Dánielt, aki idehaza védett a Vasasban és a Fehérvár FC-ben is. Utóbbiban lehúzott négy és fél évet, majd 2024 januárjában a görög első ligás Voloszhoz írt alá, amelynek színeiben 36 tétmeccsen szerepelt, s bár marasztalta a klub, a váltás mellett döntött.

„Akadt holland, portugál és iráni lehetőségem is, de miután egyik sem volt konkrét, nem akartam kockáztatni: a Nyíregyháza megkeresett, és gyorsan megegyeztünk – mondta lapunknak a nyíregyháziak 31 esztendős, gyulai születésű kapusa, aki egy plusz egy éves szerződést írt alá. – Nem akartam várni és két szék között a pad alá esni, ezért belevágtam a nyíregyházi kalandba, úgy érzem, jól tettem. Sok az ismerős arc, együtt futballoztam a Voloszban Pavlosz Korreával, a belső védő is pozitívan beszélt a klubról, és ezt hallottam Katona Mátyástól is, a támadó mellettem ült az öltözőben a Fehérvárban, a Szpariban is így lesz.”

Kovács Dánielnek több kapussal kell megharcolnia a csapatba kerülésért: a 26 éves Bese Balázs és a 18 éves Molnár Mátyás is az első csapattal edz, s a klub kedden bejelentette Kersák Roland szerződtetését Kecskemétről.

„Tudom, meg kell harcolnom a helyemért, de ez így normális. Meg kell mutatnom, mit tudok, és minél előbb tökéletes állapotba kell kerülnöm: legutóbb márciusban védtem tétmeccsen, de megsérült az ujjam, meg is kellett műteni. Azóta tökéletesen rendbe jött a kezem, sokat edzettem is, erőnlétileg nincs lemaradásom, viszont kétségtelen, a meccsek hiányoznak. Szombaton játszunk felkészülési mérkőzést a Mezőkövesddel, azok a percek biztosan sokat segítenek majd.”

A bajnoki főpróba 16 órakor kezdődik a nyíregyházi Városi Stadionban. A szurkolók sok új arcot láthatnak, a nyáron érkezett többek között Nemanja Antonov, Dorian Babunszki, Bright Edomwonyi, Sztefanosz Evangelu, Katona Mátyás, Manner Balázs, Májer Milán és Bojan Szankovics. Úgy értesültünk, hogy továbbra is napirenden van Katona Levente megszerzése, a védőért fizetnie kell a klubnak a Kecskemétnek.

„Jó, erős a keret, megfelelő a fiatalok és a rutinosabbak közötti arány, bizakodom. Ami engem illet, Miski Zoltán kapusedző nagyszerű benyomást tett rám, kitűnő edzéseket tart, a folytatásban még jobban megismerjük egymást. Elvárják tőlem, hogy vezéregyéniség legyek, mutassak példát, de ezt kérni sem kell, mert nálam belülről fakad.”