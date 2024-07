Ádám Martin megérkezett Görögországba – fotó

A korábbi híreknek megfelelően Ádám Martin megérkezett a görög élvonalbeli Aszteraszhoz.

A Nemzeti Sport múlt vasárnap jelezte, a csatár a görög csapathoz szerződhet és azóta hazai és görögországi források is megerősítették, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytat a klubbal. Pénteken már arról szóltak a hírek, hogy Ádám mellett egy másik magyar, Tamás Márk is szerepel az Aszterasz kiszemeltjei között. Szombaton pedig a toprotoselido.gr egy képet is közölt – Ádám Martin ott volt a lelátón az Aszterasz Levadiakosz (Gróf Dávid együttese) elleni felkészülési meccsén (1–1). A csatárt meg is tapsolták a szurkolók.

Ádám Martin szombaton ott volt a lelátón az Aszterasz edzőmeccsén (Fotó: toprotoselido.gr)

A dél-koreai Ulszantól júliusban távozó, így jelenleg szabadon igazolható, 29 éves, 25-szörös magyar válogatott csatár szerződtetését vasárnap akár már be is jelentheti az Aszterasz Tripolisz, amely az előző idényben a rájátszást követően a 8. helyen zárta a bajnokságot.