Két magyar válogatott játékost is szerződtetne a görög csapat

Azóta pedig ugyanez az oldal pénteken arról is írt, hogy az Aszterasz csatár mellett védőt is keres, és a védelembe is van egy magyar kiszemeltje, az egyszeres válogatott Tamás Márk.

Tamás a Nemzeti Sport érdeklődésére nem is cáfolta a görög klub érdeklődését (ahogy Ádám menedzsere, Papp Gábor sem), de a 30 éves védőt jövő nyárig szerződés köti az azeri Neftcihez, hívásunkkor is éppen a török másodosztályú Erzurumspor elleni edzőmeccsre készült. Tehát, jelen állás szerint – ha nem bont szerződést a klubjával (úgy tudjuk, ez a lehetőség is szóba került már) – a Neftcivel is meg kell állapodni az átigazolásához.