A hajrában bedarálta a Nagykanizsát és megérdemelten győzött a Kazincbarcika

LABDARÚGÓ NB II

11. FORDULÓ

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–FC NAGYKANIZSA 2–1 (1–1)

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 400 néző. Vezeti: Muhari Gergő (Dobos Dávid, Vargha Tamás)

KAZINCBARCIKA: Lipóczi – Szabó T., Nagy Zs., Ferencsik, Ferenczi (Holender, 81.) – Veprik (Jazsik, 66.), Hudák, Szőke, Nyíri – Gresó, Kártik. Vezetőedző: Kuttor Attila

NAGYKANIZSA: Mészáros D. – Magyar M., Szanyi K., Márta L. (Jován, 46.), Horváth M., – Kovács B, Major M., – Zsolnai, Kapornai (Varga D., 46.), Heles – Borsos F.

Vezetőedző: Jeney Gyula

Gólszerző: Kártik (19. – 11-esből), Kártik (85.); Borsos (16.)

Kiállítva: Nyíri (36.); Varga D. (76.)

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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a tavasszal még az élvonalban játszó Kazincbarcika az NB III Délnyugati csoportjának győztese, a Nagykanizsa ellen.