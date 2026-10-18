Nemzeti Sportrádió

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NB I: Kisvárda– FTC 1–0

Győzelemmel mutatkozott be a Szeged kispadján Tóth Balázs

MIHÁLY NORBERTMIHÁLY NORBERT
2026.10.18. 15:12
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A kép csalóka, a Karcag alulmaradt a fehér mezes Szegeddel szemben (Fotó: Vígh Attila/KSC)
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A labdarúgó NB II 10. fordulójában a Karcag a második félidő elején vezetést szerzett a Szeged ellen, azonban Ádám Martinék három perc alatt megfordították az állást, és nyertek, így Tóth Balázs győzelemmel mutatkozott be a Tisza-partiak kispadján (1–2).

LABDARÚGÓ NB II
10. FORDULÓ
KARCAGI SC–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–2 (0–0)
Karcag, Liget úti Sportcentrum, 700 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Punyi Gyula, Juhász Bálint)
KARCAG: Gergely – Kovalovszki, Szakál, Győri Á., László D. – Girsik Á. (Fekete O., 73.), Szűcs K., Györgye (Asztalos N., 73.), Székely D. (Halácsi, 73.) – Varga K. – Kohut. Vezetőedző: Varga Attila
SZEGED: Illés B. – Rjaskó, Tóth B., Mikló R. Márkvárt, Posztobányi – Szabó Á. (Sándor M., 75.), Zimonyi (Zekics, a szünetben), Haragos (Tóth-Gábor, 57.), Miskolczi (Bodnár B., 57.) Ádám M. (Zvekanov, 87.). Vezetőedző: Tóth Balázs
Gólszerző: Varga K. (53.), ill. Ádám M. (61.), Tóth-Gábor (64.)
MESTERMÉRLEG
Varga Attila: – Talán az első félidőben jobban játszottunk, de amikor előnyről veszít pontokat egy csapat, ráadásul egyéni hibák miatt, az az egyik legnehezebb szituáció egy edző számára. A rutin és a képesség megvert minket ezen napon.
Tóth Balázs: – Nagyon örülök annak, hogy azt a kevés dolgot, amit kértem, viszontláttam a pályán. Az első félidőben látszott a csapaton, hogy új edző jött, de bíztam benne, hogy ahogyan fárad majd az ellenfél, úgy tudunk egyre inkább dominálni. Elkerülhető gólt kaptunk, ami felébresztett minket. Fordítottunk, ez a siker pedig számunkra igazán nagy erény.

Elvitte a három pontot Karcagról a fehér mezes Szeged (Fotó: Vígh Attila/KSC)

ÖSSZEFOGLALÓ

Aktívan kezdte a Karcag a Szeged elleni mérkőzést, az első negyedórában több lehetőséget is kialakított, Varga Kevin és Györgye Márk is próbálkozott, de Illés Bence a helyén volt. A folytatásban kiegyenlítettebbé vált a játék, a vendégek pedig Rjaskó Mihály fejesével veszélyeztettek, ám az első félidő végül gól nélkül zárult.

A második játékrész elején a Szeged közel járt a vezetés megszerzéséhez, de a hazai védelem a gólvonalról mentett. Nem sokkal később, az 53. percben a Karcag került előnybe, miután Girsik Áron és Kohut Máté összjátékát követően Varga Kevin mintegy 12 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. A vendégek azonban gyorsan válaszoltak, a 61. percben Ádám Martin egyenlített, majd három perccel később Tóth-Gábor Kristóf találatával már a Szeged vezetett.

Zimonyi (fehérben) jól fedezte a labdát (Fotó: Vígh Attila/KSC)

A házigazda a hajrában igyekezett egyenlíteni, Kohut Máté látványos ollózással próbálkozott, de nem találta el a kaput. A Tisza-partiak a 84. percben akár le is zárhatták volna a találkozót, Tóth-Gábor Kristóf azonban kihagyta a lehetőségét. Az eredmény már nem változott, így Tóth Balázs győzelemmel mutatkozott be a Szeged kispadján. 1–2

PERCRŐL PERCRE

 

 

NB II Szeged Karcag élő közvetítés labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Szeged-Csanád Grosics Akadémia NB II 10. forduló
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