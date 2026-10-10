Két pontos távoli lövés döntött, nyert a Diósgyőr a Kozármisleny otthonában

LABDARÚGÓ NB II

9. FORDULÓ

HR-RENT KOZÁRMISLENY–DIÓSGYŐRI VTK 0–2 (0–0)

Kozármisleny, Feleki Attila Sportközpont, 700 néző. Vezette: Papp Ádám (Kulman Tamás, Szabados Dániel)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Fehér Cs., Turi – Stumpf – Szűcs P. (Csucsánszky, 78.), Kocsis D., László K. (Geiger, 78.), Molnár P. (Vogyicska, 56.) – Zamostny (Kirchner, 56.). Vezetőedző: Márton Gábor

DVTK: Gróf – Szekszárdi M., Szatmári, Bárdos – Révész, Galántai (Vass, 65.), Holdampf, Bokros – Molnár G. (Bényei, 65.), Babinszky (Borvető, 75.), Gálfi (Medgyes, 58.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gólszerző: Babinszky (46.), Vass (74.)



ÖSSZEFOGLALÓ

A találkozó legelején talán a hazai csapat volt aktívabb, de nagyobb helyzetig nem jutott el. Aztán jött egy távoli lövés, ezt hárította Lékai, de ettől a pillanattól a vendég csapat vette kézbe a találkozót, bár ők sem tudták megszerezni a vezetést. Aztán a második félidő elején szinte a sípszó után a volt kozármislenyi Babinszky Bence szerezte meg a vezetést egy távoli lövésből. Ezután dinamikusabb lett a Kozármisleny és átvette a kezdeményezést és irányította a mérkőzést, de nem az egyenlítő gól érkezett, hanem egy újabb pontos távoli lövés, ezúttal Vass László vette be a hazai kaput. Ezzel el is dőlt a három pont sorsa. A Kozármisleny ezután már nem tudott olyan ellánal támadni, a Diósgyőr meg kontrákból nem növelte az előnyét. Így végül két távoli lövés döntötte el a három pont sorsát és nyert a DVTK a Kozármisleny otthonában.







PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző két fordulóban veretlen, mégis utolsó előtti HR-Rent Kozármisleny az előző körben immár Feczkó Tamással a Gyirmótot megverő Diósgyőri VTK ellen.