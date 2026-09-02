Nemzeti Sportrádió

Új klubja bejelentette a Kisvárdáról távozott védőt

P. K.P. K.
2026.09.02. 08:09
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Cipetic érkezését bejelentette az FK Borac Banja Luka (Fotó: facebook.com/fkboracofficial)
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FK Borac Banja Luka Kisvárda Branimir Cipetic magyar átigazolás
A boszniai FK Borac Banja Luka kedd este jelentette be a legutóbb Kisvárdán futballozó, 31 éves, hétszeres bosnyák válogatott Branimir Cipetic szerződtetését.

Branimir Cipetic már az előző idény közben, április végén elbúcsúzott a Kisvárdától, miután eldőlt, hogy a klub nem hosszabbítja meg a 31 éves, bosnyák válogatott jobbhátvéd szerződését. A bosnyák élvonalbeli FK Borac Banja Luka kedden jelentette be a védő szerződtetését, 2028-ig írt alá.

Cipetic három évet futballozott Kisvárdán, összesen 97 tétmeccsen szerepelt a csapatban, 15 gólt és szerzett és ugyanennyi gólpasszt adott. 

 

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL
Érkezők: Christián Herc (szlovák, DAC 1904 – Szlovákia, szabadon igazolhatóként), Anatoliy Nuriyev (azeri-ukrán, Zira FC – Azerbajdzsán, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérők: –
Kölcsönből visszatérők: Babják Miroslav (ukrán-magyar, Szentlőrinc), Ésik Ákos (Békéscsaba 1912 Előre), Gyurkó Máté (Budafoki MTE), Körmendi Kevin (Tiszakécskei LC), Osztrovka Maxim (ukrán-magyar, Karcagi SC)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Dmitro Terzjohlo (ukrán)
Kiszemeltek: –
Kölcsönből visszatér klubjához: Pintér Filip (Vasas FC, onnan FC Ajka, kölcsönbe), Szabó Szilárd (Ferencvárosi TC)
Távozók: Branimir Cipetic (bosnyák-horvát, Borac Banja Luka – Bosznia, szabadon igazolhatóként), Heles Jaroslav (ukrán-magyar, FC Nagykanizsa), Hrabina Alex (szabadon igazolható), Aleksandar Jovicic (bosnyák, szabadon igazolható), Medgyes Sinan (Gyirmót FC Győr, szabadon igazolhatóként), Molnár Gábor (Diósgyőri VTK), Ridwan Popoola (nigériai, Al-Vaszl SC – Egyesült Arab Emírségek), Stefan Raúl (spanyol-magyar, FC Nagykanizsa)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

 

FK Borac Banja Luka Kisvárda Branimir Cipetic magyar átigazolás
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