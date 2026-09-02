Új klubja bejelentette a Kisvárdáról távozott védőt

Branimir Cipetic már az előző idény közben, április végén elbúcsúzott a Kisvárdától, miután eldőlt, hogy a klub nem hosszabbítja meg a 31 éves, bosnyák válogatott jobbhátvéd szerződését. A bosnyák élvonalbeli FK Borac Banja Luka kedden jelentette be a védő szerződtetését, 2028-ig írt alá.

Cipetic három évet futballozott Kisvárdán, összesen 97 tétmeccsen szerepelt a csapatban, 15 gólt és szerzett és ugyanennyi gólpasszt adott.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL

Érkezők: Christián Herc (szlovák, DAC 1904 – Szlovákia, szabadon igazolhatóként), Anatoliy Nuriyev (azeri-ukrán, Zira FC – Azerbajdzsán, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: –

Kölcsönből visszatérők: Babják Miroslav (ukrán-magyar, Szentlőrinc), Ésik Ákos (Békéscsaba 1912 Előre), Gyurkó Máté (Budafoki MTE), Körmendi Kevin (Tiszakécskei LC), Osztrovka Maxim (ukrán-magyar, Karcagi SC)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Dmitro Terzjohlo (ukrán)

Kiszemeltek: –

Kölcsönből visszatér klubjához: Pintér Filip (Vasas FC, onnan FC Ajka, kölcsönbe), Szabó Szilárd (Ferencvárosi TC)

Távozók: Branimir Cipetic (bosnyák-horvát, Borac Banja Luka – Bosznia, szabadon igazolhatóként), Heles Jaroslav (ukrán-magyar, FC Nagykanizsa), Hrabina Alex (szabadon igazolható), Aleksandar Jovicic (bosnyák, szabadon igazolható), Medgyes Sinan (Gyirmót FC Győr, szabadon igazolhatóként), Molnár Gábor (Diósgyőri VTK), Ridwan Popoola (nigériai, Al-Vaszl SC – Egyesült Arab Emírségek), Stefan Raúl (spanyol-magyar, FC Nagykanizsa)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –