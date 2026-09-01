Spanyolországban folytatja a Honvédtól távozó támadó – hivatalos

Földi Dominik a felkészülés óta a Marbellánál edzett, és meggyőzte a klub vezetőségét – mint a közleményben írják, a támadó kiváló teljesítményt nyújt az érkezése óta, s mint kiderült, az U23-as játékosok számára fenntartott kerethelyek egyikét foglalja majd el.

A 22 éves futballista a II. Kerület, az FTC és a Vasas utánpótlásában nevelkedett, majd 2021-ben a Deportivo Alavéshez került. Egy évre rá szerződtette a szintén spanyol UD La Cruz Villanovense, majd 2023 nyarán hazatért. A Paks fél év után kölcsönadta a tavaszi szezonra Szegedre, aztán tavaly februárban átigazolta a Honvéd. A szélső pályafutása során eddig négy NB I-es és öt NB II-es találkozón lépett pályára, a harmadosztályban viszont van már 45 meccse – a kispesti klub július elején számolt be róla, hogy Földi a szerződése lejártával távozik az egylettől.

A Marbella FC az előző évadban még a spanyol harmadik ligában szerepelt, ám kiesett onnan, így várhatóan a negyedosztályban a feljutásért lehet harcban.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISPEST-HONVÉDNÁL

Érkezők: Adi Alic (bosnyák, FK Szileksz Kratovo – Észak-Macedónia), Deian Boldor (román, ETO FC, szabadon igazolhatóként), Reda ed-Darradzs (marokkói, Atert Bissen – Luxemburg), Asier García (Asier García Granda, spanyol, Racing Santander – Spanyolország), Pablo García (Pablo García Ruiz, spanyol, Arenas Club de Getxo – Spanyolország, szabadon igazolhatóként), Osman Hadzikic (bosnyák-osztrák, Slaven Belupo – Horvátország), Szamosi Ádám (Diósgyőri VTK, kölcsön után végleg), Olekszandr Szafronov (ukrán, Unirea Slobozia – Románia, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérő: Somogyi Ádám (Videoton FC Fehérvár)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Csilus Tamás (1908 SZAC Budapest), Földi Dominik (Marbella FC – Spanyolország, szabadon igazolhatóként), Gáspár Dávid (Újpest FC), Ihrig-Farkas Sebestyén (Szabadkikötő, szabadon igazolható), Kesztyűs Barna (szabadon igazolható), Kocsis Gergely (ESMTK), Nyers Ádám (MTK Budapest), Rácz Gergő (Paksi FC), Simon Benedek (szabadon igazolható), Ujváry Ferenc (Újpest FC), Varga Kevin (szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozó: Balázs Teó (Videoton FC Fehérvár), Kovács Erik (Videoton FC Fehérvár), Liziczay Zsombor (Monor SE)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Szamosi Ádám (Olaszország)