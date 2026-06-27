Szerbiából igazolt jobbhátvédet az NB II-es Szeged

Dragan Cubra 2002. június 4-én született a szerbiai Topolyán, ahol aztán elkezdte pályafutását. Innen a Partizan Beograd utánpótláscsapatába igazolt, majd tért vissza egy év követően. A szerb és magyar állampolgársággal is rendelkező játékos 2021 nyarán érkezett Magyarországra, a Ferencváros szerződtette. A zöld-fehérek tartalékcsapatában, az NB III-ban összesen 63 alkalommal lépett pályára.

A jobbhátvéd 2024 februárjában a bolgár Liteksz Lovecs játékosa lett egy idényre, ezután visszatért Szerbiába, ahol az elmúlt két évet töltötte: a Napredak, és kölcsönben a Trayal színeiben futballozott. A jelenleg 24 esztendős Cubra főként a védelem jobb oldalán bevethető, de egy sorral feljebb, a középpálya szélén is megállja a helyét.

„Nagyon örülök, hogy ennek a klubnak a tagja lehetek – ecsetelte a klubhonlapon a 24 éves Cubra. – Nagyon kedvesen fogadtak, már az első pillanatban az a benyomásom alakult ki, hogy ez nagyszerű közösség, ahol magas színvonalú munka folyik. Kiváló a hangulat és nagy célokat tűztünk ki magunk elé.”

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIÁNÁL

Érkezett: Dragan Cubra (szerb-magyar, FC Napredak Krusevac – Szerbia, legutóbb Trayal – Szerbia, kölcsönben), Gera Zalán (Mosonmagyaróvár), Haragos Viktor (Aqvital FC Csákvár), Mikló Roland (Békéscsaba), Széles Imre (MTK), Vékony Viktor (Nagykanizsa)

Távozott: Holman Dávid (?), Asmir Suljic (bosnyák-magyar, FK Radnicski 1923 – Szerbia), Szilágyi Zoltán (Kecskeméti TE)