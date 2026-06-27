Nemzeti Sportrádió

Szerbiából igazolt jobbhátvédet az NB II-es Szeged

F. B.F. B.
2026.06.27. 00:38
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Dragan Cubra a Szegedhez igazolt (Fotó: szeged-grosicsakademia.hu)
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Dragan Cubra, NB II Szeged magyar átigazolás
24 éves jobboldali védőt igazolt a labdarúgó NB II-ben szereplő Szeged-Csanád GA Szerbiából – tudtuk meg a klub honlapjáról.

Dragan Cubra 2002. június 4-én született a szerbiai Topolyán, ahol aztán elkezdte pályafutását. Innen a Partizan Beograd utánpótláscsapatába igazolt, majd tért vissza egy év követően. A szerb és magyar állampolgársággal is rendelkező játékos 2021 nyarán érkezett Magyarországra, a Ferencváros szerződtette. A zöld-fehérek tartalékcsapatában, az NB III-ban összesen 63 alkalommal lépett pályára. 

A jobbhátvéd 2024 februárjában a bolgár Liteksz Lovecs játékosa lett egy idényre, ezután visszatért Szerbiába, ahol az elmúlt két évet töltötte: a Napredak, és kölcsönben a Trayal színeiben futballozott. A jelenleg 24 esztendős Cubra főként a védelem jobb oldalán bevethető, de egy sorral feljebb, a középpálya szélén is megállja a helyét.

„Nagyon örülök, hogy ennek a klubnak a tagja lehetek – ecsetelte a klubhonlapon a 24 éves Cubra. – Nagyon kedvesen fogadtak, már az első pillanatban az a benyomásom alakult ki, hogy ez nagyszerű közösség, ahol magas színvonalú munka folyik. Kiváló a hangulat és nagy célokat tűztünk ki magunk elé.” 

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIÁNÁL
Érkezett: Dragan Cubra (szerb-magyar, FC Napredak Krusevac – Szerbia, legutóbb Trayal – Szerbia, kölcsönben), Gera Zalán (Mosonmagyaróvár), Haragos Viktor (Aqvital FC Csákvár), Mikló Roland (Békéscsaba), Széles Imre (MTK), Vékony Viktor (Nagykanizsa)
Távozott: Holman Dávid (?), Asmir Suljic (bosnyák-magyar, FK Radnicski 1923 – Szerbia), Szilágyi Zoltán (Kecskeméti TE)

 

Dragan Cubra, NB II Szeged magyar átigazolás
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